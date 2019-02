Europa vil ikke samarbejde med Bashar al-Assad. Derfor er det svært at retsforfølge fremmedkrigere i Syrien.

Idéen er frisk nok, men det har desværre ikke umiddelbart gang på jord, når Venstres europaparlamentariker Morten Løkkegaard taler for at retsforfølge danske fremmedkrigere, hvor de sidder fængslet i Mellemøsten.

Det mener statsministeren, som søndag og mandag deltager i et topmøde mellem EU og Den Arabiske Liga i Sharm el-Sheikh.

- Det er ikke ret enkelt, for vi anerkender ikke Bashar al-Assads Syrien, og vi rækker ikke ud efter det. Derfor er de tanker om, at man skulle lave noget nede i Syrien, dømte på forhånd, siger Lars Løkke Rasmussen på vej ind til mødet med de knap 50 andre stats- og regeringschefer i den egyptiske badeby.

Han understreger, at heller ikke han ønsker danske statsborgere, som har kæmpet for Islamisk Stat i Syrien, hjem.

Men det er svært at se andre muligheder, når man skal overholde konventioner - og i øvrigt også kræve det modsatte for kriminelle i Danmark.

- Vi kan ikke tage passet fra danske statsborgere, hvis det betyder, at de bliver statsløse. Sådan er konventionerne.

- Jeg føler mig også bundet af, at når folk begår ulovligheder i Danmark, og de ikke har ret til at være her, så skal de ud, siger Løkke.

Han nævner Said Mansour, også kendt som boghandleren fra Brønshøj, der for nylig blev sendt til Marokko efter at have fået frataget sit danske pas.

- Alt dette sagt så er der ingen af os, der ønsker disse Syrien-krigere hjem. Derfor søger vi også her, om vi kan få et stærkere internationalt samarbejde om det, siger statsministeren.

Løkkegaard sagde forleden til TV2, at man via EU skulle søge en løsning, hvor man gik efter at holde EU-borgere, der har kæmpet for islamistiske grupper i Mellemøsten, i fængsler lokalt og få dem retsforfulgt der.

Udfordringen med fremmedkrigere er aktualiseret af, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har krævet, at EU-landene henter godt 800 statsborgere hjem til retsforfølgelse, da USA gerne vil ud af landet.

