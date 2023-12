Mette Frederiksen har meget klart sagt, at hun ikke er kandidat, siger Løkke, der roser Mark Rutte.

Enorm kompetent og en stærk kandidat til at blive Natos næste generalsekretær.

Sådan betegner udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) Hollands afgående premierminister, Mark Rutte.

Rutte er ifølge nyhedsbureauet AFP lige nu den "klare favorit" til at blive Natos næste generalsekretær.

Den 56-årige hollænder har som mangeårig premierminister masser af international erfaring. Han har desuden meldt sin interesse i stillingen.

- Vi har bestemt noteret os, at Mark Rutte står til rådighed. Han er enorm kompetent. Jeg har kendt ham igennem mange år, hvor vi var statsministerkolleger. Danmarks statsminister har også et godt forhold til ham.

- Men det er ikke noget, der bliver besluttet på mødet i dag. Det skal besluttes blandt de allierede, siger Løkke.

Han peger ikke direkte på Rutte som Danmarks favorit, men siger:

- Jeg tror, at historien viser, at hvis man begynder at mene noget alt for definitivt om det for tidligt i processen, risikerer man ikke at fremme den løsning, man måske i virkeligheden helst så, siger Lars Løkke Rasmussen.

Spørgsmål: Det er ikke nogen hemmelighed, at Mette Frederiksen har været nævnt i forbindelse med posten tidligere, selv om hun klart har sagt, at hun ønsker at være statsminister i Danmark. Betyder det, du siger nu, at Mette Frederiksen ikke kommer ind i kabalen?

- Jeg har noteret mig, at Mette Frederiksen meget klart har sagt, at hun ikke er kandidat til Nato-stillingen. Nu er rygtebørsen i gang. Det koncentrerer sig om andre navne. Mark Rutte er nævnt, og han har meddelt, at han står til rådighed.

- Han er bestemt en stærk kandidat, siger Løkke.

/ritzau/