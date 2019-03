Den danske statsminister siger, at han er pragmatisk og umiddelbart åben for at udskyde brexit.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er positivt stemt i forhold til en kort udsættelse af brexit, som Storbritanniens regering har bedt om.

Men som flere af de øvrige stats- og regeringschefer har givet udtryk for torsdag før et EU-topmøde i Bruxelles, så savner han fortsat en klar og effektiv plan.

Det siger han i Aalborg, før han flyver til topmøde i Bruxelles.

- Mit udgangspunkt er at være pragmatisk. Hvis en kortere udsættelse kan medføre, at det ender lykkeligt, så har jeg en positiv grundindstilling. Men vi mangler et klart svar på, hvad den skal bruges til, siger Løkke.

Den britiske premierminister, Theresa May, har i et brev onsdag bedt om, at man udskyder brexit fra 29. marts til 30. juni.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, og EU-præsident Donald Tusk har sagt, at det er muligt.

Men det kræver, at det britiske parlament først stemmer ja til den af May og EU-landene godkendte skilsmisseaftale fra november 2018.

Der vil således blive tale om en teknisk forlængelse, hvor parterne er enige om vilkårene, men hvor de mangler tid til at få alt det formelle og praktiske på plads.

- Vi har brug for at høre planen med denne udsættelse. Det er ikke en løsning, men det kan være en metode til at få en løsning, siger Lars Løkke Rasmussen.

