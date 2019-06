Der er forventning om, at der kommer andre navne på bordet, og Vestager er svækket, mener Lars Løkke.

Intet er afgjort med hensyn til besættelsen af en række EU-topjob efter en drøftelse natten til fredag på et EU-topmøde i Bruxelles. Men en ting står klart, mener fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Det ser svært ud, hvis vi skal være ærlige. For der lå tre navne på bordet i går, som ikke kunne nyde tilstrækkelig opbakning, siger Lars Løkke.

Med de tre navne henviser han til de tre kandidater fra EU-Parlamentets største grupper.

De tre er EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, lederen af parlamentets borgerlige EPP-gruppe, Manfred Weber, og EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans.

Den fungerende statsminister mener, at der ligger "en forventning om, at man i hvert fald starter ud et andet sted".

- Jeg vil tro, at der kommer andre navne på bordet.

- Der er ikke grund til at sige andet, end at det ikke ser så nemt ud, siger Løkke.

/ritzau/