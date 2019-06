Statsministeren tror ikke, det er realistisk, men vil tage posten som EU-præsident, hvis den bliver tilbudt.

Efter et mange timer langt EU-topmøde, stod det torsdag nat klart, at der ikke kunne nomineres en ny formand for EU-Kommissionen. Dermed er spillet om flere topposter stadig helt åbent.

Fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen er blevet nævnt som mulig EU-præsident. Selv om han ikke tror, at det er realistisk, vil han tage posten, hvis den bliver tilbudt.

- Hvis de pludselig synes, at de har brug for en pragmatisk, midaldrende, koldblodig, liberal skandinav, så kan de jo bare ringe. Men det forudser jeg altså ikke, at de gør, siger Løkke efter topmødet i Bruxelles.

Den nuværende EU-præsident Donald Tusk er tidligere premierminister i Polen.

EU-præsidenten forbereder og leder møder mellem EU's stats- og regeringschefer, som afholdes mindst hver tredje måned.

Da præsidenten skal lede topmøder og agere kompromismager, er det en fordel at have erfaring fra topmøder. Og at have få fjender blandt EU's ledere.

Løkke erkender, at han besidder de kvaliteter. Han har seks års erfaring med EU-topmøder og gode relationer til de fleste ledere. Men:

- Jeg tror, der er mange perfekte bud. Alt det her er ude af mine hænder, og jeg betragter det her møde, som det sidste jeg har været til, og jeg kommer næppe til flere, siger Løkke.

Den tyske forbundskansler Angela Merkel bliver ofte nævnt som en perfekt kandidat til posten som kommissionsformand eller EU-præsident af politiske kommentatorer og EU-ledere.

Hun har flere gange afvist at være interesseret.

Så mange gange at hun på et pressemøde efter EU-topmødet - modsat Løkke - blev tydeligt irriteret over at blive spurgt ind til sine ambitioner omkring topposter.

- Jeg har sagt nej. Jeg er lidt ked af, at mine ord, som jeg har gentaget mange gange nu, og på samme måde, helt åbenlyst ikke bliver respekteret. Det mener jeg, at man bør gøre, sagde Merkel.

Hun har udtalt, at hun er færdig med politik, når hendes regeringstid slutter i 2021.

/ritzau/