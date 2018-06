Løkke ser meget alvorligt på den store usikkerhed, der hersker om, hvad den britiske exit fra EU ender med.

Bruxelles. Uret tikker hurtigt frem mod den britiske exit fra EU om bare ni måneder.

Og det er et kæmpe problem, at der stadig mangler svar på, hvilket forhold Storbritannien ønsker til EU i fremtiden.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fredag efter et topmøde i Bruxelles om den britiske exit.

- Vi mangler britiske meldinger på, hvad det er, man gerne vil, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Uret tikker. Og det tikker hurtigt, siger han.

EU-lederne opfordrer fra topmødet alle til at gøre mere for at forberede sig på alle udfald af exit-forhandlingerne.

Også den værst tænkelige. Nemlig at forhandlingerne ender uden nogen aftale mellem EU og Storbritannien.

Lars Løkke Rasmussen ser meget alvorligt på situationen og den store usikkerhed, der hersker om, hvad det hele ender med.

- Det er et kæmpe problem, siger han.

Statsministeren mener, at usikkerheden også er begyndt at ramme britisk økonomi med britiske virksomheder, der er gået i gang med at placere sig uden for Storbritannien.

Men udspillet skal komme fra briterne, der har besluttet sig for at forlade EU.

- Vores udfordring er, at det ikke er et problem, vi kan løse, siger Lars Løkke Rasmussen efter EU-topmødet.

- Vi har simpelthen brug for, at briterne får tænkt sig om. Får genbesøgt deres egne røde linjer. Får en mere seriøs intern britisk diskussion om klogskaben i at opretholde dem alle sammen, siger han.

