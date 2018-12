EU skal i budgettet for 2021 til 2027 satse mere på områder som forskning og migration, mener statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser gode muligheder for et offensivt EU-budget. Det siger han efter et EU-topmøde i Bruxelles fredag, hvor EU's budgetramme for perioden 2021 til 2027 er blevet diskuteret.

Et offensivt budget indebærer, at medlemslandene bidrager med én procent af bruttonationalindkomsten. Det er i hvert fald Danmarks mål.

- Selv med den målsætning vil vi skulle betale et større bidrag, end vi gør i dag. Men vi kan jo lave et offensivt budget, for der er vækst i Europa.

- Med en procent kommer der flere penge, og vores ambition er jo, at EU satser lidt mere på nye områder, siger statsministeren.

Her nævner Lars Løkke Rasmussen områder som forskning og migrationspolitik.

- Det kræver selvfølgelig, at vi har modet til at prioritere og skrue ned for landbrugspolitikken og strukturfondene, som jo i dag fylder tre fjerdedele af EU's budget, siger statsministeren.

EU's stats- og regeringschefer er på topmødet blevet enige om at sigte efter at have EU's budgetramme for 2021 til 2027 på plads i efteråret 2019.

Danmark er blandt de medlemslande, der vil have det mindste EU-budget. EU-Kommissionen ønsker et markant højere bidrag, end det Lars Løkke Rasmussen foreslår.

/ritzau/