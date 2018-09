Lars Løkke Rasmussen hæfter sig ved, at Trump klart signalerer over for FN, at USA er sig selv nærmest.

New York. Donald Trump lagde i sin tale tirsdag ved FN's Generalforsamling ikke skjul på, at USA under hans ledelse er sig selv nærmest.

Den amerikanske præsident gjorde det klart, at han ikke har tænkt sig at deltage mere i det internationale samarbejde - tværtimod.

Og det ærgrer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der forgæves lyttede efter ord om klima eller menneskerettigheder i Trumps tale.

- Indholdet var på mange måder nedslående for os, der tror på internationalt samarbejde.

- Det handlede om, at Amerikas interesser går forud for alt andet, og så længe man ikke krydser deres spor først, så må man gøre, hvad man vil.

- Som verdens rigeste land og som den frie verdens leder mener jeg, at man har et ansvar for at se ud over egne grænser. Men dér oplevede jeg et fravær af ledelse, siger statsministeren.

Han er enig i, at man selvfølgelig skal sætte sit eget land først. Men forudsætningen for det er, at man engagerer sig internationalt, mener Løkke.

- Det, der har gjort Danmark til det rige land, vi er i dag, er jo, at vi har kunnet handle med hele verden.

- Men desværre har vi i dag en amerikansk præsident, der ikke bekender sig nævneværdigt til det internationale, regelbaserede samarbejde, vi har, siger han.

Ifølge statsministeren er der heldigvis også mange andre ting, der peger i den rigtige retning. USA er nemlig mere og andet end præsidenten.

- Mandag deltog jeg i et møde om bæredygtige energiløsninger, hvor New Yorks borgmester var til stede.

- USA's største by er fuldstændigt dedikeret til målsætninger om bæredygtighed og klimaforandringer, og det samme kan man sige om Californien, hvis guvernør jeg for nylig har talt med.

- Derfor ser jeg mange tegn på, at amerikanerne lader sig inspirere af den skandinaviske samfundsmodel og de værdier, vi står for.

- At det så ikke er nået helt ind i Det Hvide Hus, er så en anden sag, lyder det fra Løkke.

Han roser dog Trump for at holde en mere sammenhængende og mere afdæmpet tale end på sidste års generalforsamling.

- Dengang kunne man godt få det indtryk, at det var improviseret og noget, han havde forberedt på vej ned ad Madison Avenue, siger Løkke med henvisning til en af de store avenuer, der løber i nærheden af FN-hovedkvarteret i New York.

/ritzau/