Briterne skulle have forladt EU fredag, men brugte i stedet dagen på at stemme nej til tredje brexitforslag.

Briterne er på vej ud af EU uden en aftale for, hvordan det skal ske.

Det skuffer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at det britiske parlament for tredje gang har stemt nej til premierminister Theresa Mays brexitforslag.

- Det er for mig uforståeligt, at det britiske underhus ikke udnyttede muligheden for et velordnet brexit. I stedet har man - nu for tredje gang - afvist udtrædelsesaftalen.

- Med afstemningen i dag har vi retning mod et brexit helt uden aftale. Det er ikke i nogens interesse, men det er desværre realiteten per 12. april, hvis ikke man fra Storbritanniens side nu anviser en anden vej, siger han i en kommentar.

Fredagens resultat betyder, at premierministeren nu må få en plan på plads, hvis hun vil undgå, at Storbritannien ryger ud af unionen om to uger.

Oprindeligt skulle briterne være trådt ud af unionen fredag, men det er blevet udsat.

Forud for afstemningen opfordrede May indtrængende de folkevalgte til at stemme for aftalen. Hun tilbød endda at træde tilbage, hvis der blev stemt ja til aftalen.

Men i stedet bød fredagen på endnu et eklatant nederlag for May, der nu skal finde en anden vej ud af unionen.

De resterende medlemslande i EU har strakt sig langt, mener Løkke.

- Vi har givet Storbritannien mulighed og tid til nu at vende tilbage med en løsning. Om det lykkes at finde en løsning og undgå et hårdt brexit er op til Storbritannien og ingen andre.

- Mulighederne er for alvor ved at være udtømte. Eftermiddagens afstemning understreger desværre vigtigheden af regeringens igangværende forberedelser af no deal-scenariet, som nu yderligere intensiveres, siger han.

EU-præsident Donald Tusk har indkaldt til krisemøde 10. april. Det er to dage, før briterne står til at træde ud.

/ritzau/