Børneydelser er et af flere områder, hvor statsministeren har problemer med EU, siger han i EU-Parlamentet.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag fik chancen for at udfolde sine visioner for EU-samarbejdet i Europa-Parlamentet, tog han fat i flere elementer, som han finder svære at forsvare i Danmark.

Det gælder det danske børnebidrag, der, understreger statsministeren, er ret højt efter Europas standarder.

- Inden for visse nøgleområder har jeg svært ved at forklare og forsvare EU.

- Det gælder for eksempel, når børnebidrag gøres tilgængelige for alle arbejdstagere i Danmark, uanset om deres børn faktisk bor i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det er ifølge statsministeren ikke retfærdigt. Den danske model udfordres, uddyber han.

Han nævner desuden, hvordan lastbilchauffører fra tredjelande har arbejdet permanent i Danmark under "skrækkelige forhold".

- Det skete åbenbart med henvisning til fri bevægelse (EU-regler). Historier som disse skader EU's omdømme, siger Løkke.

EU må garantere friheden til bevægelse, tilføjer han: Men bevægelsesfriheden skal også være fair, og den må ikke misbruges.

På den anden side understreger statsministeren i talen også, at EU har styrket den danske økonomi. Skøn siger ifølge Løkke, at lønningerne i Danmark er 10 procent højere, end hvis Danmark ikke havde været med.

Løkke tog også fat på store emner som klima, migration og forholdet til Afrika.

- Om 17 år - i 2035 - vil hver eneste bil købt i Danmark være en elbil eller en anden nuludledningsbil, siger han og høster et bifald fra salen.

Til slut slår statsministeren et slag for international frihandel og vigtigheden af, at EU løfter endnu mere.

Han henviser til USA, hvor præsident Donald Trump bygger handelsbarrierer og udfordrer det internationale system for handel.

- Det må vi ikke tillade. Og det er i stigende grad blevet tydeligt, at kun Europa er i stand til at forhindre det, siger Lars Løkke Rasmussen.

