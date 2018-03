- Med den amerikanske præsident kan man aldrig vide, siger statsministeren på vej ind til EU-topmøde.

Bruxelles. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtrykker ved ankomsten til EU-topmøde i Bruxelles håb om, at Europa bliver undtaget fra USA's kommende told på stål og aluminium.

- Vi har fået den her melding fra USA om told på stål og aluminium, som er en provokation, og som verden ikke har brug for, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg vil gerne udtrykke den forventning, at Europa ikke bliver omfattet af det her.

- Men med den amerikanske præsident kan man aldrig helt vide. Beslutningen ligger jo hos ham. Derfor skal vi diskutere det, siger han.

Sagen er på dagsordenen torsdag aften på EU-topmødet i Bruxelles.

Her skal EU's stats- og regeringschefer diskutere deres modtræk, hvis EU alligevel bliver ramt af den nye amerikanske metaltold.

Så vil EU være nødt til at gennemføre nogle modforanstaltninger, lyder det fra statsministeren.

- For vi kan jo ikke leve i en verden, hvor vi sætter systemerne til side, og hvor man vilkårligt indfører barrierer over for hinanden, siger han.

- Men det ender forhåbentlig med, at fornuften melder sig, siger Løkke på vej ind til topmødet.

/ritzau/