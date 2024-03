EU bliver nødt til at tage opbygningen af den europæiske forsvarsindustri langt mere alvorligt, mener Løkke.

EU bør oprette en særlig post som EU-kommissær for opbygning af den europæiske forsvarsindustri.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) forud for møde for EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles mandag.

Dermed italesætter den danske udenrigsminister de problemer, som EU-landene har haft med at forsyne Ukraine med særligt ammunition.

- Vi kan konstatere, at vi lovede én million artillerigranater til Ukraine, men vi formår kun at levere på halvdelen af det løfte, vi selv har sat op.

- Det afslører, at vi i Europa har brug for at opruste vores forsvarsindustri, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han håber og tror, at EU efter valget til EU-Parlamentet til juni vil oprette den nye kommissærpost.

Valget til EU-Parlamentet betyder nemlig, at den nuværende EU-Kommissions mandat også udløber. Dermed skal der sammensættes en ny EU-Kommission.

I den forbindelse er der en oplagt mulighed for at ændre på indholdet i EU-kommissærposterne.

Dansk Industri (DI) mener, at Løkkes forslag går i den rigtige retning. Ifølge, Joachim Finkielman, underdirektør for forsvar og sikkerhed i Dansk Industri, er forsvarsindustrien i dag "hårdt" reguleret.

Samtidig sælger virksomhederne oftest til regeringer. Det kan ifølge Joachim Finkielman give udfordringer i forhold til, at samarbejdet måske er styret mere af politik end af markedsvilkår.

- En kommissær kan være med til at lette markedsadgange, skabe incitamenter til at udvikle og producere europæiske løsninger og i det hele taget oversætte EU's industripolitikker til forsvarsområdet, siger Joachim Finkielman i en skriftlig kommentar.

Et af EU-landenes problemer lige nu er ifølge diplomater og eksperter, at man politisk ønsker en større produktion af ammunition. Men det er svært at få EU-landene til at afgive konkrete ordrer.

Dermed får forsvarsindustrien ikke øget produktionen. Det er medvirkende til, at EU nu opsigtsvækkende ikke kan indfri sit eget løfte om at levere én million artillerigranater til Ukraine.

Kun omkring halvdelen ventes at blive leveret i marts, når deadline udløber. Hvis EU-landene ønsker øget forsyningssikkerhed, så bliver de nødt til at investere mere, mener DI:

- I dag der det kun omkring 20 procent af indkøbene, der sker hos den europæiske forsvarsindustri. Det skal der laves om på, hvis vi skal kunne understøtte europæiske landes forsvar, siger Joachim Finkielman.

