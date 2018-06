EU misser sit eget mål om stor asylreform på et topmøde i næste uge, siger Merkel på minitopmøde i Bruxelles.

Bruxelles. EU kan godt arbejde effektivt på at dæmme op for strømmen af migranter, selv om EU misser sin egen deadline for en omfattende asylreform.

Sådan lyder meldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søndag i Bruxelles efter et minitopmøde om migrationspresset på EU.

- Der er en slags forståelse af, at det nok er værd at undersøge forskellige konstellationer af muligheder, siger Lars Løkke Rasmussen efter minitopmødet.

- At det ikke nødvendigvis er sådan at for at rykke på en af dimensionerne, så skal vi have alle 28 lande med, siger han.

Det hasteindkaldte minitopmøde, der søndag samlede 16 af de 28 EU-ledere, ligger blot fire dage før et ordinært topmøde, hvor migration igen topper dagsordenen.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har allerede konstateret, at der ikke - som målet ellers var - bliver landet en stor reform af EU's asylsamarbejde i næste uge.

Men mindre kan også gøre det på vejen mod flere resultater, mener statsministeren.

- Jeg er mere interesseret i indhold end i form, siger han.

Når statsministeren kigger bagud og ser på det, der har virket, ser han på lukningen af migrationsruten over det vestlige Balkan i marts 2016.

- Det var ikke udtryk for en EU28-konsensusbeslutning, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det var udtryk for, at der var nogen, der begyndte at gøre noget, og dermed også banede vejen for EU-Tyrkiet-aftalen, siger han.

Sammen ned Østrig arbejder Danmark lige nu på en plan om et europæisk pilotprojekt i form af et udrejsecenter uden for EU.

Det initiativ er også udtryk for, at der kan ske noget uden en fælles beslutning mellem alle 28 EU-lande, lyder det fra statsministeren.

Han siger, at "der er ingen fingerknipsløsninger".

EU må på samme tid holde fast i aftalen med Tyrkiet, levere støtte til Afrika til gengæld for samarbejde om migration og investere meget mere i EU's eget grænsesamarbejde, mener han.

- Jeg kan se, at det, der er sket de seneste år, har virket i forhold til, hvor vi var, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det er helt åbenlyst, at problemerne ikke er løst. Men man skal huske, hvorfra vi kom, siger han.

Lars Løkke Rasmussen siger, at "tallene er gået voldsomt ned", når det gælder migranter, der kommer til EU.

- Og det er en af grundene til, at vi - sammen med danske opstramninger - har det laveste antal asylansøgninger i ni år, siger statsministeren.

- Og vi skal videre. Og jeg synes, at der i rummet er mange kræfter, der gerne vil have, at der skal ske noget mere, siger han efter minitopmødet.

