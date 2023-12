Torsdag og fredag er der internationalt møde om Europæisk sikkerhed. Løkke fortæller, at Rusland står alene.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) oplever, at han og andre repræsentanter torsdag har sendt et fuldstændig entydigt signal til Rusland.

Det siger han til Ritzau, mens han er til årsmødet i Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

- Jeg har oplevet et Rusland, der har været helt isoleret på dagens OSCE-møde.

- De må sidde med en stor følelse af ensomhed, og Sergej Lavrov (Ruslands udenrigsminister, red.) må i sit stille sind sidde og tænke sit, siger Lars Løkke Rasmussen.

Løkke var næste taler efter Lavrov, men russeren valgte at forlade sin stol umiddelbart efter sin tale.

- Han gik jo. Det er i sig selv et signal om, hvor Rusland er i øjeblikket. Deres deltagelse på udenrigsministerniveau indskrænker sig til at komme, når man selv har ordet og så fyre konspirationsteorier af og så bare gå igen.

- Det er ret trist at være vidne til, siger Lars Løkke Rasmussen.

Under mødet har den russiske udenrigsminister afholdt flere bilaterale møder. Heriblandt med Ungarns udenrigsminister, Peter Szijjarto.

Viktor Orbán, der er Ungarns premierminister, har i den seneste tid vakt opsigt i EU-sammenhæng ved at true med et veto, når det gælder EU-medlemskab og yderligere støtte til Ukraine.

Lars Løkke Rasmussen mener, at det er afgørende, at Europa leverer, når det gælder Ukraine.

- Den store prøve skal stå, når vi i Det Europæiske Råd her til december skal godkende den nye facilitet, der sikrer langsigtet økonomisk støtte til Ukraine.

- Historisk har det været sådan, at Orban har haft et sprogbrug, men når det kommer til stykket, har han leveret inde bag dørene, siger Løkke.

Sergej Lavrov havde en række spidse bemærkninger, da han fik ordet. Han kaldte blandt andet EU for et aggressivt geopolitisk projekt og siger, at Moldova er næste offer i Vestens hybridkrig mod Rusland.

- Der er ingen særlige grunde til optimisme på nuværende tidspunkt. OSCE er i bund og grund ved at blive omdannet til et vedhæng af Nato og EU, sagde han.

Ifølge ham er OSCE på kanten af afgrunden:

- Et simpelt spørgsmål opstår: Giver det mening at genoplive den, spurgte han med henvisning til organisationen.

I kontrast til det oplever Løkke, at det er Rusland, der er på kanten af afgrunden i forhold til den respekt, der burde stå om et så stort land internationalt.

- Det er Lavrov, der forlader mødet her i dag venneløs, siger han.

