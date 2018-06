Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil se på stramning af asylregler, lyder det inden EU-topmøde.

Bruxelles. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) melder sig klar til at give den tyske forbundskansler, Angela Merkel, en hjælpende hånd ved ankomst til EU-topmøde i Bruxelles.

Angela Merkel er på jagt efter bilaterale eller trilaterale aftaler med andre EU-lande for at lette flygtningepresset i Tyskland.

- Jeg har talt med Angela Merkel om det her i søndags. Og vi har sådan set også aftalt, at vi nu ser på, om der nogle procedurer, der skal strammes op på, siger Lars Løkke Rasmussen.

Efter planen skulle EU nå frem til en stor asylreform i denne uge, men topmødets absolut største emne splitter medlemslandene.

Det er især strid om tvungen omfordeling af flygtninge og migranter i EU, der ventes at blokere for en aftale.

Det har fået Angela Merkel til at jagte aftaler om at kunne sende asylansøgere tilbage, hvis de allerede er registreret i et andet land.

- Reglerne er, som de er. Og de er fine nok, og det fungerer sådan set også mellem Danmark og Tyskland.

- Men derfor kan vi rimeligvis godt få strammet lidt op på dem, siger Lars Løkke Rasmussen.

