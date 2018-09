Den britiske premierminister mener, at hun er den eneste med et seriøst bud på en løsning på grænseproblem.

Salzburg. Det afgørende gennembrud på den svære vej mod Storbritanniens farvel til EU lader vente på sig.

Flere møder i Salzburg mellem EU's stats- og regeringschefer med og uden den britiske premierminister, Theresa May, efterlader lederne uden nyt til bekymrede borgere, forvirrede myndigheder og finansielle markeder i limbo.

- Vi er alle en smule fortvivlede over, at der udestår nogle meget store problemer, og klokken tikker lystigt derudaf, siger Lars Løkke Rasmussen (V).

Den danske statsminister konstaterer, at det fortsat er forholdene omkring den irske grænse, der volder problemer.

Det hænger sammen med, at Storbritannien ikke vil have en fast grænse på øen, mens EU ikke kan acceptere en løsning, hvor briterne kan bevare en bagvej ind i EU's indre marked.

Theresa May insisterer imidlertid på, at hun er den eneste i kredsen af ledere, som har fremlagt et seriøst forslag.

- Jeg mener, at der er vilje til at finde en aftale, siger May.

Løkke fremhæver, at der efter to års forhandlinger fortsat er sammenhold mellem de 27 lande, der bliver i unionen.

- Vi ønsker den tættest mulige relation til Storbritannien. Vi ønskede slet ikke, at Storbritannien skulle forlade familien.

- Men det skal også ske på en ordenlig måde, hvor der er balance mellem rettigheder og pligter, siger den danske statsminister.

