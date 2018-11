Der kommer kun dårligdomme ud af at vende resten af verden ryggen, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Fred er desværre ikke en given ting. Derfor skal vi lære af fortiden.

Sådan lyder statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) budskab i Paris, hvor han sammen med en række andre stats- og regeringsledere markerer 100-årsdagen for afslutningen på Første Verdenskrig.

- Vi skal videre end bare at erindre en voldelig tid. Vi skal diskutere med hinanden, hvad det er for en læring, vi kan drage af fortiden, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren peger blandt andet på nationalisme og en mere udbredt skepsis over for internationale institutioner som ting at tage sig i agt for.

- Nationalfølelse er en stærk ting. Jeg er dansker. Men den form for indadvendt nationalisme, hvor man vender ryggen til resten af verden, kommer der kun dårligdomme ud af.

- For mange er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved de internationale institutioner som FN og EU og hele det internationale samarbejde. Hvis de får ret, får vi et problem, siger statsministeren.

Han tilføjer, at læren i dag skal være, at man med afsæt i sit eget land skal række ud mod resten af verden. Man skal ikke "bare" sætte sit eget land først.

I fælles flok sammen med blandt andre franske Emmanuel Macron, tyske Angela Merkel og svenske Stefan Löfven ankom Lars Løkke Rasmussen cirka klokken 13 til frokost hos Macron i Élyséepalæet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, ankom kort efter på egen hånd i en stor sort bil.

Senere i eftermiddag skal Lars Løkke Rasmussen til Paris Peace Forum, hvor den sammen med de øvrige ledere og andre aktører som ngo'er og organisationer står på politiske diskussioner.

Ifølge statsministeren viser dagens begivenheder i Paris historiebevidsthed på tværs af nationerne.

- Jeg hverken tror eller håber, at der kommer krig i Europa igen, hvis vi tager ved lære af Første Verdenskrig.

- Men hvis vi ikke bruger blandt andet dagen i dag på at huske, at fred ikke er en given ting, så kan man ikke udelukke, at vi havner der igen, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/