Flere kandidater skal på bordet, hvis en ny kommissionsformand skal findes på næste EU-topmøde, siger Løkke.

Ifølge fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer der "nok" nye navne i spil til posten som EU-kommissionsformand.

- Det står bare klart, at der er ikke nogen af de tre kandidater, der er på bordet, som der er en majoritet bag, siger statsministeren natten til fredag efter et EU-topmøde i Bruxelles.

Den danske EU-konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, er en af de tre kandidater. Hun stiller op til posten for EU-Parlamentets tredjestørste gruppe, liberale Forny Europa.

Vestagers modkandidater er tyske Manfred Weber fra den konservative og største gruppe, EPP, og hollandske Frans Timmermans fra den socialdemokratiske gruppe, S&D.

EU's stats- og regeringschefer skal nominere en kandidat til posten som kommissionsformand, som et flertal i EU-Parlamentet skal godkende.

Natten til fredag besluttede de efter mange timers diskussion at udsætte drøftelserne til den 30. juni.

EU-præsident Donald Tusk har inden topmødet konsulteret EU's ledere på tomandshånd og været i dialog med grupperne i EU-Parlamentet.

Herfra stod det klart for Tusk, at der ikke var nogen af de tre kandidater, der kunne samles et flertal bag sig.

- Derfor var hans forslag også fra starten, at man mødes igen den 30. juni, og at man nok er nødt til at få nogle flere navne på bordet, siger Lars Løkke.

- Både i forhold til kommissionsformandsposten, men altså også i forhold til de andre positioner, sådan at det i højere grad bliver en pakke, man diskuterer, siger han.

Foruden kommissionsformandsposten skal der udpeges en ny EU-præsident, en formand for Den Europæiske Centralbank samt en ny udenrigschef for EU.

Løkke mener dog ikke, at Margrethe Vestager er ude af spillet på trods af det manglende flertal blandt EU's stats- og regeringschefer.

- Og derfor sagde jeg også selv i dag, at måske man skulle fokusere mere på kvalifikationer end på partier, siger Løkke.

Ambitionen er at få udfyldt de fire poster inden det nye EU-Parlaments første samling 2. juli.

/ritzau/