Det vil få "uhyrlige konsekvenser", hvis Ukraine anvender danske F-16-kampfly i Rusland, siger ambassadør.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) afviser, at danskerne skal være bekymrede for et egentligt russisk militærangreb på Danmark.

Udmeldingen kommer, efter at Ruslands ambassadør onsdag talte om "uhyrlige konsekvenser", hvis Ukraine bruger danske F-16-kampfly til at angribe militære mål i Rusland.

Ifølge Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, vil Rusland opfatte F-16-kampflyenes tilstedeværelse i Ukraine som en "atomtrussel". Det skyldes, at kampflyene kan bruges til at fremføre atomvåben mod Rusland.

Lars Løkke Rasmussen ser udmeldingerne som del af en "hård retorik" i "propagandakrigen" fra Ruslands side:

- Jeg vil ikke tale nogen bekymring op, men det er klart, at man skal tage den sikkerhedspolitiske situation alvorligt.

- Der er risiko for cyberangreb, og vi skal ikke være naive. Men hvis vi taler om en risiko for et egentligt angreb på vores territorium, så er det ikke noget, jeg er bekymret for, siger Løkke.

Udmeldingen kommer i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles torsdag. Her er fokus på handelsrelationer frem for Ukraine. Debatten om ukrainske angreb ind i Rusland har dog for alvor taget fart i denne uge.

Den er især drevet frem af Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Han opfordrede tirsdag til, at USA og Nato-landene i EU bør genoverveje forbud mod, at Ukraine angriber mål i Rusland.

Det skyldes, at Rusland har åbnet en ny front i Kharkiv-regionen tæt på grænsen mellem Ukraine og Rusland.

- En del af grænsen er faktisk frontlinjen. Derfor vil det være meget svært for ukrainerne at forsvare sig selv, hvis de ikke må ramme militære mål lige på den anden side af grænsen.

- Det kan være missiler, artilleri eller flyvepladser, som bliver brugt til at angribe Ukraine, sagde Stoltenberg tirsdag.

Både Natos generalsekretær og EU's udenrigschef, Josep Borrell, understregede tirsdag, at Ukraine inden for krigens love har ret til at angribe militære mål i Rusland.

Samme melding kommer fra den danske udenrigsminister. Dermed gør Danmark ikke noget i strid med internationale lov, når det danske forsvar til sommer ventes at levere de første af i alt 19 F-16-fly til Ukraine.

- Dette er ikke et carte blanche til, at Ukraine kan bruge F16 til at lave vilkårlige angreb ind i Rusland.

- Der er heller ikke en ukrainsk interesse i at overtage den form for krigsførelse, man har fra russisk side, hvor man går efter beboelsesejendomme. Det er ikke det, vi taler om.

- Vi taler om, at man har en mulighed for at svække aggressoren ved at tage militære installationer ud på russisk territorium, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han peger på, at det eksempelvis kan være våbendepoter. Selv om de befinder sig inde i Rusland, så er de et legitimt militært mål, fordi Rusland har angrebet Ukraine:

- Det er fuldstændigt inden for krigens regler, at et land, der bliver angrebet, skal kunne svare for sig. Det rummer også retten til at kunne gå efter installationer på den angribende parts eget territorium, siger Løkke.

/ritzau/