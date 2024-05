Løkke håber, at Israel kan overbevises om at stoppe offensiv i Rafah. Ellers må EU se på konsekvenser.

Danmark har ligesom de øvrige EU-lande længe advaret Israel mod en militær offensiv i Rafah.

Alligevel har Israel igangsat en operation, som i denne uge er kommet i særligt kritisk lys, efter at et israelsk luftangreb mod to Hamas-ledere antændte en brand i flygtningelejr.

Branden kostede ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza mindst 45 mennesker livet.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) håber, at det endnu kan lykkes at overvise Israel med ord om, at man bør stoppe offensiven.

Ellers åbner den danske udenrigsminister for at se på mulige konsekvenser for Israel:

- Det siger sig selv, at med den særlige relation, vi har til Israel, som er en ven af Europa, og en ven af Danmark, så vil vi jo først prøve med det gode ord.

- Men det siger også sig selv, at i længden kan ord jo ikke gøre det alene, hvis ikke der lyttes til dem, siger Lars Løkke Rasmussen.

På et møde for EU-landenes udenrigsministre mandag blev der ifølge den irske udenrigsminister for første gang for alvor diskuteret sanktioner mod Israel.

Irland har flere gange markeret sig som et af de mest Israel-kritiske EU-lande, og torsdag fastslog Irlands minister for erhverv, handel og beskæftigelse, Peter Burke, at Irland konkret ønsker at se på associeringsaftalen mellem EU og Israel.

- Der er markante klausuler i den aftale, som handler om overtrædelser af menneskerettigheder. Og om overholdelse af international lov. De scener, vi har set i Rafah, er meget foruroligende, siger Peter Burke.

Formålet med associeringsaftalen er gradvist at åbne for samhandel og tættere politiske relationer. Derfor kan det både få politiske og økonomiske konsekvenser for Isreal, hvis der ændres på aftalen.

EU-landenes kritiske syn på Israels militære fremfærd i Rafah har fået fornyet styrke, efter at FN's øverste retsinstans i sidste uge afsagde kendelse om situationen.

Den Internationale Domstol (ICJ) beordrede i sidste uge Israel til "øjeblikkeligt at indstille sin militære offensiv i Rafah". Det var kort efter denne udmelding, at Israel gennemførte angrebet, der også kostede civile livet.

- Efter vores mening så responderer Israel ikke korrekt på kendelserne. Men det er jo ikke bare kendelserne, det er jo også på vores politiske holdning.

- Vi har den holdning, at der er brug for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile, siger Lars Løkke Rasmussen.

Trods den tiltagende kritik mener Løkke dog, at det er for tidligt at konkludere på, om Israels fremfærd skal have konsekvenser i form af sanktioner eller indskrænkninger i associeringsaftalen med EU.

- Det er nu besluttet, at der bliver indkaldt til et møde i Associeringsrådet EU-Israel. Det er det rigtige sted at tage den her diskussion, siger Lars Løkke Rasmussen.

