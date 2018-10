En 35-årig englænder ved navn David Carroll er blevet dømt for svindel, efter han gennem ni år bildte sin nu forhenværende hustru ind, at havde kræft, selvom han var rask. Det skriver BBC.

Hans ekskone Lucy Witchard har i retten fortalt, hvordan David Carroll løj om, at han havde leukæmi, da de mødte hinanden i 2006. De blev gift i 2011, men er nu skilt.

I 2015 gav hendes mor David 2.000 pund, så han kunne få kræftbehandling i USA. Men David Corrall har aldrig haft kræft. Der var tale om et årelangt svindelnummer.

Mens parret var gift, bildte David blandt andet sin hustru ind, at han også have fået kræft i mave og prostata. Når hun forsøgte at tage med ham til kemoterapi på hospitalet, afviste han og sagde, at han bare ville blive for ked af at have hende med.

I længden blev hun skeptisk.

»Når jeg stillede spørgsmålstegn ved behandlingen, truede han med at gå fra mig eller sagde, at vores forhold ikke kunne fungere, hvis ikke jeg stolede på ham,« fortæller hun.

Svindelnummeret blev opdaget, da David Corrall tog til USA for at få ’behandling’. Her gik det nemlig op for Lucy og hendes familie, at hendes mand i virkeligheden havde været på ferie.

Da hun konfronterede ham, gik han amok og fik sågar en af sine kammerater til at ringe til hende og udgive sig for at være hans læge. Herefter blev parret skilt.

Men det stoppede ikke David Corralls svindelnumre.

Kort efter meldte han sig ind i en lokal rugbyklub i Leicester. Da han en dag fik en skade, måtte han på hospitalet. Kort efter meddelte han sine holdkammerater, at lægerne ud fra blodprøver kunne se, at han havde leukæmi.

»Vi tænkte: stakkels mand. Det var virkelig sørgeligt. Vi havde ondt af ham, og folk gav ham jævnligt gratis mad og drikke,« fortæller en tidligere holdkammerat.

David Corrall fortalte også sine holdkammerater, at han skulle opereres i hjertet. Men alt var løgn.

Corrall er netop blevet idømt 26 ugers betinget fængsel og 180 timers samfundstjeneste for svindel. Han har ligeledes fået forbud mod at opsøge sin ekskone og hendes mor i et år.