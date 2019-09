»Hvad jeg oplevede, vil jeg aldrig glemme. Der var meget død og ødelæggelse, men jeg så også håb«.

Sådan lød det, da 9/11-overleveren 'Tania Head' beskrev minutterne i et af tårnene efter, at et fly var fløjet direkte ind i World Trade Center.

Ordene blev sagt i en tale til en mindehøjtidelighed for 9/11 på Baruch College i 2006 - fem år efter terrorangrebet på World Trade Center.

Dengang vidste taleholderen ikke, at hun kun et år senere, i 2007, ville blive afsløret af en flok journalister fra New York Times i at lyve om at have været overlevende offer for terrorangrebet.

'Tania Head' hed i virkeligheden Alicia Esteve Head, en spansk kvinde, der ikke havde været i nærheden af terrorangrebet, da det fandt sted. Faktisk befandt hun sig ikke en gang i USA, men i Spanien, hvor hun den 11. september for 18 år siden, var i skole.

Men Head havde altid ønsket at være berømt, og da de to tårne faldt sammen, og 2.996 mennesker på tragisk vis mistede livet, så hun sin chance, og så begyndte hun at fortælle sin historie.

Hun fortalte, at hun havde befundet sig i det sydlige tårn, på 78. etage, hvor hun arbejdede hos firmaet Merrill Lynch, da flyet smadrede ind i tårnet.

Herfra kravlede hun gennem kaosset på 78. etage, hvor hun mødte en døende mand, som gav hende sin vielsesring. En ring, som hun senere gav til mandens efterladte hustru.

Næsten 3.000 mennesker mistede livet den 11. september 2001. Foto: SETH MCALLISTER Vis mere Næsten 3.000 mennesker mistede livet den 11. september 2001. Foto: SETH MCALLISTER

Hun nåede ud af det brændende tårn ved hjælp fra en mand, der aldrig selv nåede ud af tårnet - og det eneste, der gjorde, at hun overlevede, sagde hun, var tanken om den hvide brudekjole, hun skulle have på til hende og hendes forlovedes kommende bryllup.

Da hun selv var nået ud, fortalte hun, opdagede hun dog, at hendes forlovede, Dave, som også arbejdede i World Trade Center, ikke selv nåede ud.

Hun fortalte sin løgnhistorie vidt og bredt.

Både som taler ved mindehøjtideligheder, og som tourleder på Ground Zero, hvor hun som ansat hos Tribute W.T.C. Visitor Center viste blandt andre New Yorks tidligere borgmestre, Michael R. Bloomberg og Rudolph W. Giuliani, rundt.

Head blev desuden udnævnt som præsident for World Trade Centers Survivor’s Network.

Men da gruppen af journalister fra New York Times i 2007 satte sig for at undersøge, om Heads historie holdt vand, fandt de ud af, at det hele netop var løgn.

Merril Lynch, som hun påstod var hendes arbejdsplads, kendte intet til kvinden. Dave, Heads' forlovede, døede rigtig nok i tårnet, men hans familie benægtede kendskab til kvinden.

I seks år havde Head altså fortalt en løgnhistorie, og ingen havde forholdt sig kritisk til den - men kan man også tillade sig det, når en person har oplevet noget så grusomt?

»Hun delte aldrig detaljer, og det var ikke noget, vi ville grave i. Det virkede som om, det var for privat og for smertefuldt for hende at tale om,« sagde Alison Crowther, som er mor til et af ofrene for 9/11, i 2007 til New York Times.

Efter, at Head blev afsløret i sin årelange løgn, fik hun frataget sin titel som præsident for støttegruppen. I dag bor hun eftersigende i Barcelona.