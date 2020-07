142.000 døde, 3,7 millioner smittede og knap 80.000 nye tilfælde på én dag.

Sådan lyder den seneste covid-19-statistik fra USA. Og en stor del af forklaringen på USA's hurtigvoksende corona-tragedie ligger i kæmpelandets splittede natur og mange amerikaneres blinde tiltro til løgne og vanvittige sammensværgelsesteorier.

»Man kan ikke samle en nation, hvor den ene halvdel er overbevist om, at den modsatte halvdel er ude på at slå dem ihjel.«

Sådan siger den populære amerikanske tv-vært Rachel Maddow i sit program RMS på kanalen MSNBC. Og her refererer Maddow bredt til de mange amerikanske sammensværgelsesteorier, som danske iagttagere næppe ville acceptere.

Millioner af amerikanere nægter fortsat at bære ansigtsmaske i kampen mod covid-19. Foto: CHENEY ORR - AFP Vis mere Millioner af amerikanere nægter fortsat at bære ansigtsmaske i kampen mod covid-19. Foto: CHENEY ORR - AFP

Maske eller ej. Amerikanerne er splittet imellem videnskab og overtro. Foto: KEVIN MOHATT - Reuters Vis mere Maske eller ej. Amerikanerne er splittet imellem videnskab og overtro. Foto: KEVIN MOHATT - Reuters

Ville du f.eks. tro på en stribe Twitter-indlæg, der fastholder, at forhenværende statsminister Lars Løkke i al hemmelighed leder en undergrundsorganisation, der forklædt som pizzakæde forsøger at vælte Mette Frederiksens regering, nej vel?

Men ikke alene tror 20 procent af alle republikanske vælgere ifølge avisen Washington Post på en tilsvarende fantasi.

I den amerikanske version, der primært styres af den højreekstremistiske organisation Q-Anon, er pizzakæden i virkeligheden en pædofiliring - styret af Hillary Clinton og Barack Obama. Og Donald Trump er ifølge Q-Anon den eneste, der kan redde nationen fra den truende pizza-pædofilitragedie.

Sammensværgelsesteorier har i USA eksisteret lige så længe som nationen selv. Derfor tror mange amerikanere stadig, at månelandingen i 1969 var et fupnummer, og at den amerikanske regering selv stod bag terrorangrebet i 2001.

Ifølge mange sammensværgelsesteoretikere vil en kommende covid-vaccine indeholde mikrochips, der vil gøre mere skade end gavn. Foto: GLENN HUNT - EPA Vis mere Ifølge mange sammensværgelsesteoretikere vil en kommende covid-vaccine indeholde mikrochips, der vil gøre mere skade end gavn. Foto: GLENN HUNT - EPA

Læg dertil, at hele 40 procent af den samlede amerikanske voksenbefolkning (ifølge Gallup) tror på den såkaldte kreationisme-teori – at Gud skabte jorden og universet for 6.000 og 10.000 år siden.

Af samme årsag besidder mange amerikanere en dyb mistro til videnskab. Og mens sammensværgelsesteorier for bare ti år siden primært florerede online og i folks mørklagte kælderrum, så er de umiddelbart vanvittige teorier i dag flyttet ind i hverdagens politiske billede.

Således har mindst 11 aktuelle republikanske kandidater til kongressen åbent erkendt deres tro på Q-Anon, der af mange betragtes som en terrororganisation.

Én af disse kandidater er den 45-årige Marjorie Taylor Greene fra staten Georgia, der i en valgannonce poserede med et semiautomatisk gevær af typen AR15 og med følgende besked til eventuelt venstreorienterede 'ballademagere': 'Get the fuck out of Georgia'.

Republikansk kongreskandidat Marjorie Taylor Greene – med dertilhørende maskingevær. Foto: PR Vis mere Republikansk kongreskandidat Marjorie Taylor Greene – med dertilhørende maskingevær. Foto: PR

»Fakta og videnskab betyder mindre og mindre i amerikansk politik. Og det er bl.a. derfor, vi kæmper en umulig kamp mod covid-19,« siger den forhenværende republikanske leder Michael Steele i et interview med New York Times.

Blandt alle de vildledende teorier, der p.t. bremser den amerikanske kamp mod den verdensomspændende epidemi er følgende:

MASKER: Sammensværgelsesteorien lyder: Masken er farligere end smitten. Du gen-inhalerer således beskidte molekyler. Den lille metaltråd, der presses sammen omkring næseroden er desuden en antenne, der tiltrækker stråler fra computernetværket 5G. Disse stråler gør det ikke alene muligt for skyggereringen at spore dig. Strålerne giver dig også covid-19.

VACCINE: Sammensværgelsesteorien lyder: Takket være Microsoft-milliardær Bill Gates vil coronavaccinen indeholde bittesmå mikrochip, der gør det muligt for den verdensomspændende skyggeregering 'The Deep State' at holde øje med dig og måske slå dig ihjel.

Sammensværgelsesgruppen Q-anon er altid tilstede, når Donald Trump møder op. Foto: RICK LOOMIS Vis mere Sammensværgelsesgruppen Q-anon er altid tilstede, når Donald Trump møder op. Foto: RICK LOOMIS

G5-TÅRNE: Sammensværgelsesteorien lyder: Disse tårne, der angiveligt viderebringer femte generation internetsignal, er i virkeligheden sygdomstårne, der smitter dig med covid-19.

TELEFONOPKALD – CONTACT TRACING: I forsøg på at formindske antallet af nye Covid-19-tilfælde holder nogle amerikanske stater øje med smittede og de folk, der har været i nærheden af disse. Hvis folk er i farezonen, ringes de således op af myndighederne. Desværre tager de fleste ikke telefonen. De tror ifølge avisen USA Today, at det er fupopkald eller en del af en 'sammensværgelse'.

ANTHONY FAUCI: Sammensværgelsesteorien lyder: Før var lægen Anthony Fauci en del af Donald Trumps corona-hold i Det Hvide Hus. I modsætning til præsidenten opfordrede Fauci alle til at bære maske. I dag mener mange Q-Anon- og Trump-tilhængere derfor, at Anthony Fauci blot er en del af Hillary Clintons skyggeregering, der er ude på at vælte Trump og ødelægge USA.