En person er torsdag morgen død efter en alvorlig sporvognsulykke i østrussiske Kemerovo.

Det har byens borgmester Dmitrij Anisimov bekræftet på beskedtjenesten Telegram.

En overvågningsvideo viser, hvor vildt det gik for sig.

Her kan man se, hvordan to passagerer i et sving blive slynget ud af den særdeles hurtigtkørende sporvogn – og direkte ud på en særdeles trafikeret vej. Se her:

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMoscowTimes%2Fstatus%2F1798629874313339279&widget=Tweet

Det ser ud til, at bilisterne når at standse, inden de ramme de to personer.

En undersøgelse af hændelsen skulle være at sat i gang, men de foreløbige meldinger går på, at der skulle have været tale om bremseproblemer.

I hvert fald ramte den førnævnte hurtigtkørende sporvogn længere fremme på linjen en anden sporvogn, der kørte i samme retning.

Repræsentanter for redningsberedskabet har over for det statslige russiske nyhedsbureau RIA Novosti senest fortalt, at 102 personer er kommet til skade.

I løbet af morgenen er antallet af sårede bare steget og steget. Fra 30 til 40 til 67 til 90 til mere end et hundrede.

Og altså et dødsfald.

Ulykken skete lige efter kl. 12 (lokal tid) i den sibiriske by.

Efterfølgende blev 78 ofre bragt til forskellige hospitaler i Kemerovo, mens andre også skulle have henvendt sig med skader.

Tidligere lød det fra guvernør Ilja Seredjuk ifølge et andet statsligt nyhedsbureau Tass, at to personer »kæmpede for deres liv« på operationsbordet.

Men ifølge en senere udmelding fra Kemerovo-borgmesteren skulle det ikke være tilfældet.

»Tilstanden for de resterende indlagte patienter vækker ikke bekymring blandt lægerne,« lyder det fra borgmester Dmitrij Anisimov på Telegram:

»De fleste af ofrene fik brud og blå mærker.«