Den første løber smiler og vinker, da han ser kameraet.

Det samme gør flere andre, der lunter forbi, mens en kvindelig tv-journalist står og laver en udseendelse om løbet.

Hun taler uforstyrret til kameraet, indtil en mandlig løber angiveligt klapper hende i bagdelen, hvorefter hun stopper og kigger chokeret efter ham.

Det hele blev filmet, mens tv-stationen sendte live fra et broløb i Georgia, USA, og nu har det fået konsekvenser. Hændelse har fået løbsarrangørerne ​til at bandlyse manden fra alle kommende arrangementer og løb, skriver Fox News.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo — Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019

»Vi vil ikke tolerere den form for opførsel...« skrev organisationen bag, Savannah Sport Council, efterfølgende på det sociale medie Twitter.

De har derfor besluttet, at udelukke personen fra at registrere sig til alle motionsløb i fremtiden, lyder det videre på Twitter. Løbsarrangørerne har desuden delt informationerne om manden, som de har identificeret, og delt dem med reporteren og tv-stationen.

»Til manden, som smækkede mig bagi på live tv denne morgen: Du krænkede, objektiviserede og ydmygede mig,« skrev den kvindelige journalist om hændelsen og understregede samtidig, at ingen kvinder bør finde sig i den type opførsel.

Politiet er i kontakt med journalisten omkring sagen.