Han sætter sig til rette i pilotsædet, blinker til kameraet og placerer hænderne på styrepinden.

»Jeg sværger på min gud, Mohamed Ramadan styrer flyet nu,« siger piloten ved siden af.

Ovenstående scenarie udspiller sig på en video delt af den egyptiske skuespiller Mohamed Ramadan på Twitter og Instagram, hvor han har over ni millioner følgere.

Han skulle sammen med sit band spille på en festival i Saudi Arabiens hovedstad, Riyadh, skriver BBC.