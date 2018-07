Den amerikanske hundeejer Chris Taylor er nu ude med en advarsel til alle andre, efter hans elskede labrador O.G. døde på grund af en strandtur.

Hunden havde leget i strandkanten og svømmet i vandet, og efterfølgende fik den diarré, fortæller han til Fox News.

»Sidst på aftenen var en han selvfølgelig træt og lidt vaklende efter en lang dag på stranden. Vi satte ham i bilen, han havde lidt diarré og havde det ikke godt«, siger Taylor.

Hjemme hos familien i Tampa Bay, Florida, blev hundens tilstand bedre dagen efter, men to dage efter strandturen holdt han på med at spise, og reagerede ikke på sit navn. Det fik ejeren til at haste ham til dyrlægen, der dog ikke kunne stille noget op.

Hunden havde drukket for meget havvand, og var i gang med at dø af saltvandsforgiftning.

Hunden er for mange en del af familien, og skal derfor også med på strandturen. Men ligesom børn skal man holde øje med den, så den ikke kommer galt af sted. (Modelfoto/Scanpix) Vis mere Hunden er for mange en del af familien, og skal derfor også med på strandturen. Men ligesom børn skal man holde øje med den, så den ikke kommer galt af sted. (Modelfoto/Scanpix)

O.G.'s hjerne svulmede op, og han reagerede ikke på medicin, så den knuste ejer var tvunget til at få kæledyret aflivet.

Han advarer nu andre mod at lade hunde drikke havvand på stranden, og det samme gør hans dyrlæge. De appellerer til, at man altid har masser af frisk ferskvand med til hunden, og at man straks kører den til dyrlægen, hvis den kaster op eller får diarré.

Her i Norden er vandet ikke nær så saltholdigt som ved Floridas kyster, men der er stadig en reel risiko for saltvandsforgiftning hos hunde. Derfor opfordrer svenske dyrlæger til agtpågivenhed, og advarer samtidig mod at lade hunden drikke for meget ferskvand, hvis den får saltvandsforgiftning. Det vigtigste er at få den til dyrlæge.