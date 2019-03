Politiet har anholdt en californisk kvinde, efter at de opdagede, at hendes 96-årige far boede sammen med op mod 700 rotter i sit hjem. Det oplyser myndighederne ifølge avisen New York Post.

Stanken var massiv i farens hjem, og politiet havde ingen tvivl, da de arresterede den 65-årige Catherine Ann Vandermaesen.

Hun mistænkes for at have mishandlet den ældre far og for desuden at have udvist vanrøgt af rotterme, siger sherifkontoret i Ventura County.

Catherine Ann Vandermaesen lod ikke sheriffens folk komme indenfor under et tjek sidste onsdag i Ojai, der er en lille by nordvest for Los Angeles.

Den næste dag vendte en specialgruppe fra politiet tilbage, og de fandt utallige rotter og urin og afføring under boligens gulv.

For at det ikke skal være løgn, var hjemmet også fyldt med affald.

Politiet måtte fjerne en del dyr fra ejendommen: Otte hunde, to kaniner, en papegøje og 55 kæledyrsrotter blev taget med.

Folkene fra dyrekontrollen anslog, at der var mellem 200 og 700 rotter til stede i og under huset.

Den gamle far og hans søster på 74 år, der også blev kaldt et offer, blev først kørt på sygehuset.

Derefter har byen overtaget ansvaret for den 96-årige kørestolsbrugers liv.

Catherine Ann Vandermaesen har 'med vilje ladet hendes ældre fars helbred lide' ved at lade ham blive boende hjemme, siger myndighederne, som erklærede hjemmet for 'ubeboeligt'.