»Nu er tiden inde til at lægge arm med de forhindringer, der holder Storbritannien nede,« sagde Liz Truss i sin første tale som premierminister foran Downing Street. Hun virkede kampklar, og med god grund.

Storbritanniens nyudnævnte premierminister har været på noget af en politisk rejse. Hun voksede op med forældre, der var politisk aktive på venstrefløjen. Hun gik som barn med på de store atommarcher.

Hendes forældre er politisk fortsat klart til venstre for midten. Politik er derfor ikke et velkomment emne ved Truss-familiens spisebord.

Liz Truss far, John Truss, er matematikprofessor ved Leeds University, og han skulle ifølge kollegaer, vel nok i spøg, have givet udtryk for, at han håber, at hans datter i virkeligheden er en sleeper cell, der vil bruge magten til at revolutionere samfundet indefra.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg foran Downing Street, hvor Liz Truss tirsdag holdt sin første tale som premierminister

Liz Truss, der i dag har Margaret Thatcher som idol, og deler dennes forkærlighed for liberalisme og minimalstat, var som ung anderledes fjendtligt stemt overfor Thatcher og den højrefløj hun siden er blevet del af.

På University of Oxford blev hun medlem af liberaldemokraterne og var erklæret republikaner, der talte for afskaffelse af monarkiet. Siden blev hun konservativ og fik på få år etableret sig i partiets inderkreds, uden at nogen overvejede, at der var tale om en premierminister in spe.

Hun var en aktiv del af kampagnen for at holde Storbritannien inde i EU og forudså alvorlige konsekvenser, hvis Brexit blev virkelighed.

»Jeg støtter fortsat EU-medlemskab, fordi jeg mener, det er i vores egen økonomiske interesse at blive i EU, og at det vil give os mulighed for at skabe økonomiske og sociale reformer på hjemmefronten,« skrev Liz Truss på Twitter i 2016

Den 47-årige Premierminister Liz Truss med ægtefælden Hugh O'Leary foran Downing Street 10. Parret har to piger sammen

Året efter var hun tilbage, som overbevist Brexiteer. »Jeg tog fejl. Brexit er vejen frem,« erklærede hun, men ikke alle købte hendes hamskifte.

»Det får mine alarmklokker til at ringe, at hun den ene dag kan være overbevist om en sag, for så den næste at være overbevist om det modsatte. Særligt fordi denne nye holdning jo var en nødvendighed, hvis hun ville have magt,« siger Nicola Horlick, en investeringsrådgiver, der arbejdede tæt med Liz Truss før Brexit-afstemningen.

Hun blev del af af Boris Johnsons hold, og i løbet af hans regeringstid, er hun rykket længere og længere mod det politiske højre.

»Jeg tager hatten af for Boris Johnson. Han vil gå over i historien som en konsekvent og handlingsklar premierminister,« sagde Liz Truss foran Downing Street.

Margaret Thatcher er Liz Truss store idol, og hun er blevet veskyldt for, at stjæle hendes tøjstil og væremåde

Hun overtager styringen af landet på et yderst kritisk tidspunkt. Brexit-forhandlingerne er gået i hårdknude, Covid ramte landet exceptionelt hårdt, og den nuværende energikrise forventes at skubbe Storbritannien ned i en dyb recession.

Hendes medicin, er en overraskende cocktail af skattenedsættelser og hjælpepakker. Liz Truss nye regering vil denne uge præsentere et lovforslag, der vil sikre et loft på, hvor meget briterne kommer til at betale for deres energi. Prisen forventes at blive 90 milliarder pund (cirka 800 milliarder kroner).

Det er penge landet ikke har, og derfor skal man ud at låne dem. Men samtidig vil hun både sænke selskabsskatten og skattebidraget for de rigeste briter. Tankegangen er, at der er brug for at skabe vækst, og at vækst bedst skabes blandt dem, der har muligheden for at gøre en forskel.

»Det er der ikke noget unfair ved. Dette land har haft alt for lav vækst i mange år. Det kommer vi til at gøre noget ved nu,« sagde Liz Truss til BBC, før hun blev valgt til partileder.

Liz Truss på vej ind til Dronningen. Måske de har fået sig en snak om Truss republikanske ungdom

Hendes rival til premierministerposten, Rishi Sunak kaldte planen, for »uansvarlig og farlig«, og der er mange eksperter, der er enige med ham. Men der er også dem, der tror på Liz Truss radikale idé.

»De Konservative kom til magten med løftet om at sænke skatterne, men har i mange år gjort det modsatte. At vende tilbage til de brudte løfter er et velkomment initiativ,« siger Matthew Lesh, chef for Institute for Economic affairs til The Independent.

Margaret Thatcher forvandlede en hårdt ramt britisk økonomi og gjorde London til Europas finanshovedstad ved at deregulere. Det er et lignende greb, Liz Truss vil forsøge nu.

Så starter arbejdet for alvor. Kixz Truss på vej ind i Downing Street 10 f0r første gang som premierminister

Men tiden er en anden, og det er langt fra givet, at medicinen vil virke. Sker det ikke, så kan kuren gøre ondt værre for Storbritannien. Hvis Boris Johnson har været premierminister i en kaotisk tid, så ser Liz Truss regeringstid til at styre lige mod en økonomisk storm uden sidestykke.

Det er op ad bakke. Støtten til hende er ikke stor i eget parti, og det forlyder, at der bliver væddet internt i partiet, om hun overhovedet klarer det til næste valg. Omvendt kan hun næsten kun overraske – måske endda positivt.

»Sammen kan vi komme gennem stormen og blive det fantastiske land, vi har muligheden for,« sagde Liz Truss foran Downing Street. Det er muligt, hun har ret, men oddsene er imod hende.