Hun har været premierminister i lidt over en måned. Men allerede nu ser hendes tid ud til at lakke mod enden.

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, efter et »dramatisk« og »skæbnesvangert« hastemøde, der netop er afholdt i London.

Her sagde den britiske premierminister, Liz Truss, nemlig, at hun stik mod sin egen politik vil lade selskabsskatten stige.

Den nyhed kom efter, at hun også tidligere på dagen fyrede sin finansminister, Kwasi Kwarteng, og erstattede ham med den erfarne konservative politiker Jeremy Hunt.

Liz Truss fyrede tidligere sin finansminister Kwasi Kwarteng efter han i sidste måned præsenterede sin økonomiske plan for britisk vækst. En plan, der fik en katastrofal modtagelse. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Liz Truss fyrede tidligere sin finansminister Kwasi Kwarteng efter han i sidste måned præsenterede sin økonomiske plan for britisk vækst. En plan, der fik en katastrofal modtagelse. Foto: TOLGA AKMEN

»Det er ikke muligt at smide en med en højere position under bussen, end det hun har gjort – udover hende selv,« fortæller Jakob Illeborg.

»Han nåede at sidde som finansminister i 38 dage. Det er ikke længe. Det er det næstkorteste i hele Storbritanniens historie.«

Og spørgsmålet er om den handling er nok til at redde Liz Truss for det økonomiske stormvejr, hun er endt i.

»Hun har nu måtte lave en kovending – ikke bare en – men to gange i træk på sin egen politik. Den umiddelbare vurdering for Storbritannien er, at hendes dage allerede nu er talte. Det er fuldkommen vildt at sige, men det tyder på, at hun bliver den premierminister, der kommer til at sidde kortest overhovedet. Det er ret vildt.«

Udsigterne for Liz Truss og De Konservative ser sort ud, og situationerne er »ægte hat og briller,« slår Illeborg fast.

»Umiddelbart står de så dårligt i meningsmålingerne så at udskrive valg, det vil være selvmord.«

»Den meget rabiate økonomiske politik, hun kom med, var der ikke nok opbakning til i hendes eget parti. Mange synes, det var vanvid. Den seneste tid har punden fået bank af dollaren og statsobligationerne har fået én på sinkadusen.«

Det betød at Bank of England måtte ind og redde statsobligationerne for ikke at risikere, at pensionskasserne gik bankerot.

»Det er den perfekte kaosstorm. Nu sidder der en premierminister, der ville føre en radikalt anderledes økonomisk politik og som nu på bare ti dage – to gange – må lave en kovending på sin egen politik og sige 'ej, ikke alligevel'.«

»Det er lånt tid for hende. Det er også lånt tid for De Konservative. Det er barske løjer for dem. Men de har selv bedt om det. Det er dem selv, der har skudt dem selv i alle de fødder, de har tilsammen.«

Han understreger, at det kan gå mange veje herfra.

»Men det går næppe De Konservatives vej.«