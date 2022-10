Lyt til artiklen

Den nyslåede premierminister i Storbritannien har taget en af de tungere beslutninger.

For hun har fyret den nu tidligere handelsminister Conor Burns med øjeblikkelig virkning.

Det sker, efter der har været klager om den tidligere minister, som skulle handle om en 'alvorlig forseelse'. Hvad forseelsen dækker over vides ikke. Det skriver det britiske medie Sky News.

»Efter en klage om en alvorlig forseelse har premierministeren valgt at fyre Conor Burns og bedt ham forlade regeringen med det samme,« siger en talsperson fra Downing Street og fortsætter.

»Premierministeren tog beslutningen så snart, at hun blev informeret om denne anklage. Alle ministre skal holde en høj standard i forhold til opførsel, som befolkningen forventer,« siger talspersonen.

Conor Burns fortæller, at han vil være samarbejdsvillig i undersøgelsen af ham, og at han glæder sig til at få sit navn renset.

Det skriver han i et opslag på Twitter.

»Jeg håber, at partiet vil være lige så hurtige til at undersøge sagen, som de var til at drage konklusioner,« lyder det i tweetet.