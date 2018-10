Orkanen Michael menes at være den kraftigste, der har ramt det nordvestlige Florida i 100 år.

Panama City, Florida. Den voldsomme orkan Michael er gået i land ved Mexico Beach i den amerikanske delstat Florida.

Det meddeler Det Nationale Orkancenter i USA onsdag aften dansk tid.

Michael er taget til i styrke på sin vej mod fastlandet. Der er målt vindstød på op imod 250 kilometer i timen, og med sig bringer Michael stormflod og kraftig nedbør.

Hundredtusindvis af mennesker er blevet evakueret fra området. Men nogle har trodset myndighedernes anbefalinger og er blevet hjemme.

Tidligere på onsdagen måtte Florida-guvernør Rick Scott erklære, at det var for sent at forlade området, da uvejret allerede på dette tidspunkt var for farligt at bevæge sig ud i.

Michael betegnes som en kategori 4-orkan på en skala, der går til 5. Det ventes at blive den værste orkan til at ramme det nordvestlige Florida i et århundrede.

/ritzau/Reuters