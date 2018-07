En helt særlig og farlig gople har ramt den populære ferieø Mallorca.

Helt bestemt hedder goplen 'den portugisiske orlogsmand', og hen over de seneste uger er den blevet spottet flere gange nær strandene på Mallorca. Senest søndag blev den spottet på den sydvestlige kystside, der ligger relativt tæt på bugten op til øens største by, Palma.

Det skriver tyske Mallorca Magazin.

Allerede i slutningen af maj blev den farlige gople spottet nær ferieøen, og både lørdag og søndag er den blevet spottet igen, hvilket har ledt til hurtige evakueringer af badende gæster samt midlertidige røde flag ved badestrandene.

'Den portugisiske orlogsmand' er en samling af forskellige gopler, hvilket gør denne art til en såkalt zooide.

Fakta Fakta: Den portugisiske orlogsmand Den portugisiske orlogsmand (latin: Physalia physalis) er et gople-lignende hvirvelløst havdyr.

I virkeligheden er det ikke et, men en række havdyr, der lever sammen i en såkaldt zooide, som er en slags superorganisme. Dyrene kan ikke overleve hver for sig, men har hver deres specialiserede funktion i superorganismen, så som at spise, trække vejret og jage.

goplens op til 10 meter lange brændetråde er meget giftige og kan være livsfarlige at komme i nærkontakt med. Ved berøring får du straks et elektrisk chok efterfulgt af ulidelige smerter samtidig med, at den brændte hud svulmer op. Derefter følger tarmsmerter, koldsved, hovedpine, opkastninger og, i enkelte tilfælde, lammelser og kollaps, som kan betyde døden.

Det er også sket at svømmere er gået i panik og druknet efter at være blevet ramt af de giftige brændetråde.

Goplen lever af fisk og andre mindre havdyr, som den lammer med de giftige tråde.

Den lever i verdenshavenes tropiske og subtropiske områder, herunder i Atlanterhavet, men bliver af og til ført helt ind i Middelhavet og tæt på de populære badestrande af storme og kraftige vinde. Enkelte gange er goplerne set så langt nordpå som ved den engelske sydkyst.

Hvert år bruges der mange penge på at behandle badegæster, som er blevet forbrændt.

På det åbne hav samles goplerne ofte i tusindvis. Disse områder er livsfarlige at være i for mennesker. Kilder: Videnskab.dk og denstoredanske.dk

Goplen har nogle yderst farlige brændetråde, som den bruger til at jage og lamme sit bytte med. Hvis man som menneske bliver ramt af disse brændetråde, kan det forvolde voldsomme smerter og hævninger på det brændte område. Yderligere kan det give kvalme og feber, mens det i værste tilfælde kan være livsfarligt, skriver Videnskab.dk.

Det er ikke mange dage siden, at feriegæster på Mallorca fik sig et helt andet chok. Her blev der spottet en hvidhaj, hvilket er første gang i 40 år, at netop hvidhajen er blevet spottet i området omkring middelhavsøen.

Tusindvis af danskere tager hvert år på ferie på Mallorca. Spanien har i en række år været danskernes foretrukne feriemål, og når det kommer til charterrejser, er Mallorca det næstmest populære feriemål, kun overgået af Gran Canaria.

Har du prøvet at blive brændt af 'den portugisiske orlogsmand'? Eller befinder du dig på Mallorca og har set den? Så vil BT gerne høre fra dig. Kontakt os på 1929@bt.dk eller på Facebook.