Syv børn er døde, men TikTok gjorde intet for at stoppe en livsfarlig leg på platformen.

Sådan lyder beskyldningen fra to forældrepar, som sørger over tabet af døtre på henholdsvis otte og ni år.

De trækker nu TikTok i retten, rapporterer ARS Technica.

Forældrene hævder, at deres børn blev afhængige af TikTok og modtog en konstant strøm af tilsyneladende harmløse udfordringsvideoer, som opfordrede dem til at deltage.

Men det kostede de syv børn livet, da de forsøgte sig med den såkaldte 'blackout challenge', som handler om at få sig selv til at besvime ved at 'kvæle' sig selv – og så poste videoer af det på platformen.

»Søgsmålet hævder, at TIkToks defekte design resulterer i en afhængighed, som ikke er sikkert for brugere, og som ikke advarer mindreårige og deres forældre om, at TikTok er afhængighedsskabende og promoverer skadeligt indhold på mediets 'Til dig'-side, som kan skade brugeres velbefindende,« lyder det fra forældrenes juridiske rådgivere.

Det er endvidere søgsmålets påstand, at TikTok udmærket er klar over, at hundredtusindvis af børn under 13 og helt ned til seksårsalderen benytter TikTok, og at selskabet ingenting gør for at stoppe det.

TikTok ønsker ikke over for ARS at kommentere det specifikke søgsmål, men over for The New York Times har man tidligere påpeget, at blackout-udfordringen er et fænomen, som eksisterede inden TikTok.

Man udtrykker i samme åndedrag, at man vil fortsætte med at være aktiv omkring brugersikkerhed og 'øjeblikkeligt at fjerne relateret indhold, hvis det findes'.