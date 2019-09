Myndighederne i det italienske ferieparadis Toscana forsøger at stoppe spredningen af en livsfarlig bakterie, som er resistent mod antibiotika.

Bakterien har hidtil taget livet af flere end 30 mennesker, mens mindst 75 personer har fået påvist smitte siden november 2018.

Det skriver AFP, der desuden kan berette, at myndighederne for at standse udbruddet blandt andet har indskærpet kontrollen på sygehusene i ferieregionen, der ligger i den nordlige del af det centrale Italien.

Der er tale om den superresistente New Delhi Metallo-beta-lactamase-1-bakterie - forkortet til NDM-1 -, som altså ikke er modtagelig over for antibiotika.

'Den (bakteriens, red.) evne til at modstå antibiotika gør den farlig - især for skrøbelige patienter, der allerede er påvirket af sygdomme eller har et svækket immunforsvar,' lyder det fra de italienske myndigheder i en rapport om bakterien.

Her skriver de også, at de tilbage i maj måned oprettede en kriseenhed og fastlagde retningslinjer for de foranstaltninger, der skal tages i forbindelse med hygiejne og forebyggelse.

Retningslinjerne inkluderer - ifølge AFP - en aktiv undersøgelse efter bakterien hos patienter, der er indlagt for sygdomme, hvor der er forhøjet risiko for, at bakterien tager livet af dem. Det gælder blandt andet personer med infektionssygdomme eller hjerteproblemer.

Ifølge nyhedsbureaet er udbruddet lokaliseret i den nordvestlige del af Toscana.

Ifølge italienske medier lyder dødsfaldet på i alt 31 personer, som har mistet livet på 17 forskellige hospitaler i Toscana.

Personer, der får påvist bakterien, kommer i isolation.

Den antibiotikaresistente bakterie blev første gang identificeret i Indien i 2008.

I oktober 2010 blev den påvist hos en patient i Danmark for første gang. Patienten bragte den frygtede bakterie med sig hjem efter en ferie i Bosnien-Hercegovina.