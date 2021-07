Fem gange prøvede han forgæves at komme ind på den svenske politiskole.

Sjette gang lykkedes det, og endelig så hans livsdrøm for et par år siden ud til at gå i opfyldelse: Ligesom sin storebror kunne han blive politimand.

»Politimand er det eneste, som jeg vil være. Jeg er klar til at satse 100 procent på det,« sagde han tidligere i et avisinterview i det lokalområde, hvor han voksede op.

Men onsdag aften satte et dræbende skud i et bandeplaget kvarter i Göteborg en tragisk stopper for den 33-årige mands liv.

Det beretter den svenske avis Expressen, efter at den unge politimands brutale død onsdag aften kl. 22.34 har chokeret Sverige.

Den 33-årige betjent blev onsdag aften kl. 22.34 beskudt, mens han stod og talte med en gruppe personer i den belastede bebyggelse Biskopsgården i det nordlige Göteborg.

De to betjente havde tilsyneladende patruljeret i området på en knallert og var uniformerede.

En kilde med indsigt i efterforskningen siger til Expressen, at den 33-årige muligvis kan være gået i en form for fælde. I hvert fald ser det ud til, at han var blevet isoleret fra sin køremakker, da skuddene pludselig faldt.

En talstærkt politistyrke afspærrede også torsdag formiddag området omkring Biskopsgården i det nordlige Göteborg, hvor politidrabet fandt sted. Foto: Dino Soldin/Byrd Vis mere En talstærkt politistyrke afspærrede også torsdag formiddag området omkring Biskopsgården i det nordlige Göteborg, hvor politidrabet fandt sted. Foto: Dino Soldin/Byrd

Politiet har en arbejdsteori om, at det kan være resultatet af en bevidst strategi fra gerningsmandens side, som altså kan have haft medgerningsmænd til at hjælpe sig.

Politifolkene var ikke kaldt ud til området i Biskopsgården af en konkret alarm, men befandt sig på stedet som led i en øget og intensiveret patruljering på stedet. Forskellige kriminelle grupperinger har i den seneste tid hærget det udsatte kvarter med flere skyderier.

Videooptagelser fra gerningsstedet, som er begyndt at florere på sociale medier, viser ifølge Expressen, hvordan den skudramte betjents kolleger hurtigt forsøger at redde hans liv med førstehjælp.

På optagelserne kan man blandt andet høre, at en mandlig politimand i desperation siger »kæmp, kæmp« til sin dødeligt sårede kollega, men en kvindelig kollega slår alarm med ordene: »Kollega såret, kollega skudt.«

Et væld af blomster er strømmet det svenske politi i møde efter skuddrabet på en ung betjent onsdag aften. Foto: Dino Soldin/Byrd Vis mere Et væld af blomster er strømmet det svenske politi i møde efter skuddrabet på en ung betjent onsdag aften. Foto: Dino Soldin/Byrd

Den ramte politimand blev med alvorlige skader kørt på sygehuset, hvor det dog forholdsvis hurtigt stod klart, at hans unge liv ikke stod til at redde.

I den første fase af efterforskningen har politiet haft en lang række personer til forhør – både mulige vidner og andre personer, som skønnes at kunne være vigtige i sagen. Endnu er ingen dog anholdt for drabet.

Den 33-årige betjent havde før sin død ikke nået at gøre tjeneste i den svenske ordensmagt i lang tid. Han flyttede til Göteborg i slutningen af 2019, da han var færdig med sin politiuddannelse.

Før det havde han gjort tjeneste i militæret og var blandt andet udsendt som FN-soldat i det afrikanske land Mali.

En af politiets teknikere i gang med at sikre spor ved gerningsstedet torsdag formiddag. Foto: Dino Soldin/Byrd Vis mere En af politiets teknikere i gang med at sikre spor ved gerningsstedet torsdag formiddag. Foto: Dino Soldin/Byrd

Og ifølge en anonym politikilde, som Expressen har talt med, så skuddrabet ud til at være en meget bevidst handling.

»Det jeg kan sige er, at man sigtede lige på denne her politimand. Det var som en henrettelse. Det ser ikke ud til, at der var tale om et vådeskud, en fejltagelse eller noget i den stil,« siger politikilden.

Efterforskerne er dog angiveligt stadig i om, hvorvidt gerningsmanden gik efter lige netop at ramme specifikt den 33-årige eller om målet »bare« skulle være en politimand i det hele taget.

Ifølge svenske medier kan skyderiet være udløst af, at kriminelle grupperinger har følt sig irriteret over, at politiet har forsøgt at øge patruljeringen i det belastede område, hvor det dødelige skyderi fandt sted.

En talstærk politistyrke afspærrede hurtigt gerningsstedet i Göteborg, hvor en ung betjent onsdag aften blev dræbt af skud. Foreløbig er gerningsmanden ikke anholdt. Foto: Björn Larsson Rosvall Vis mere En talstærk politistyrke afspærrede hurtigt gerningsstedet i Göteborg, hvor en ung betjent onsdag aften blev dræbt af skud. Foreløbig er gerningsmanden ikke anholdt. Foto: Björn Larsson Rosvall

Netop Biskopsgården har ifølge Aftonbladet været skueplads for en af de længste og blodigste bandekonflikter i Sverige med flere dødsofre. Op mod 175 svært belastede kriminelle fordelt på to netværk kæmper på et relativt lille område om magt og kontrol med især narkohandel.

Tidligere på sommeren offentliggjorde kommunen Göteborg en opsigtsvækkende rapport. Den viste, at godt en håndfuld familiebaserede bander ved hjælp af vold og systematisk bedrageri med offentlige midler reelt havde sat sig på magten i dele af Sveriges næststørste by. Heriblandt netop Biskopsgården.

Klanerne inddriver en slags skat, har egne retssystemer og tvinger kvinder og mænd til at gifte sig i arrangerede ægteskaber på tværs af familier for at øge kontrollen i flere bydele, lød det i den forbindelse fra blandt andre politiet.