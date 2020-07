Den amerikanske rumorganisation Nasa har torsdag eftermiddag dansk tid sendt en raket afsted mod Mars i en storstilet mission.

Det viser livebilleder fra Nasa.

Raketten, der torsdag er blevet afsendt fra Cape Canaveral i Florida, ventes at kunne rejse de cirka 500 millioner kilometer til Mars på syv måneder.

Med raketten er Nasas hidtil mest avancerede robotbil, der har fået navnet Perseverance. Det er den femte Mars-robot, som Nasa sender til Mars.

Robotbilen skal hjælpe med at besvare spørgsmålet om, hvorvidt der tidligere har eksisteret liv på Mars.

Det skal den gøre ved hjælp af udstyr fra Danmarks Teknologiske Universitet (DTU).

DTU Space har de seneste år arbejdet på et kamerasystem, som nu er blevet placeret på robotbilens arm.

Kameraet skal bruges til at undersøge klipper på Mars. Kameraet kan undersøge materiale helt ned til størrelsen på et sandkorn og er derfor effektiv til at søge efter tegn på tidligere liv på planeten.

John Leif Jørgensen, som er professor og afdelingsleder på DTU Space, glæder sig over det danske bidrag til Mars-missionen.

»Det er Nasas største mission de her år. Det her er de absolut bedste universitetsgrupper i hele verden, som er samlet om det her,« sagde han onsdag aften.

»Og at DTU Space er udvalgt af Nasa er meget stort.«

Med på Mars-missionen er også en helikopter. Hvis missionen lykkes, vil det ifølge BBC blive den første helikopter, som skal flyve på en anden planet.

Nasa håber på at kunne blive den første rumorganisation til at formå at flyve i den tynde atmosfære på Mars.

Opsendelsen skulle have fundet sted allerede 17. juli, men er blevet udsat.

Det betyder, at Nasas mission er blevet overhalet af både Kina og De Forenede Arabiske Emirater.

Kina sendte sin Mars-mission afsted for præcis en uge siden, mens emiraterne allerede sendte deres mission afsted for ti dage siden.

