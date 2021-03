For anden dag i træk er den tidligere betjent Derek Chauvin på anklagebænken i retten i Minneapolis.

Tirsdag er dag nummer to ud af den to uger lange retssag i en af nyere tids mest omdiskuterede drabssager.

Du kan følge med direkte fra retssagen i Minneapolis i videoen øverst i artiklen. Der kan være pauser undervejs.

Retten skal tage stilling til, hvorvidt der var tale om drab, da Derek Chauvin pressede sit knæ mod George Floyds knæ i otte minutter og 46 sekunder. I et tidsrum og med en kraft, der gjorde, at George Floyd mistede livet 25. maj sidste år.

Øjenvidne Donald Williams ringede til politiet for at anmelde et mord, da han så Derek Chauvins behandling af George Floyd. Foto: Reuters Foto: POOL Vis mere Øjenvidne Donald Williams ringede til politiet for at anmelde et mord, da han så Derek Chauvins behandling af George Floyd. Foto: Reuters Foto: POOL

Én af dagens vidner er Donald Wynn Williams. Han underviser i brydning, og han fortalte i retten, at han så Derek Chauvin fastholde Floyd med et greb, der i disse sportsgrene kan bruges til at gøre en modstander bevidstløs.

Han var øjenvidne til hændelsen, der fandt sted foran en kiosk i Minneapolis, og det han så, fik ham til at ringe til alarmcentralen.

»Jeg mener, at jeg var vidne til et mord,« fortalte han og fortsatte:

»Jeg følte, at jeg blev nødt til at ringe til politiet for at angive politiet,« sagde Donald Wynn Williams.

Det er her i The Hennepin County Government Center, at retssagen finder sted. Foto: Scanpix Foto: NICHOLAS PFOSI Vis mere Det er her i The Hennepin County Government Center, at retssagen finder sted. Foto: Scanpix Foto: NICHOLAS PFOSI

Opkaldet til alarmcentralen blev genspillet i retten, og her kunne man høre ham sige, at en betjent »er ved at dræbe en borger« og at »han havde sit knæ på mandens hals hele tiden.«

Man hørte også Donald Wynn Williams fortælle alarmcentralen, at George Floyd stoppede med at trække vejret og tilføjede, at »han ikke modsatte sig anholdelsen eller noget. Han var iført håndjern.«

Ifølge CNN virkede Donald Wynn Williams berørt, da opkaldet blev genspillet.

En video, der via sociale medier er blevet set over det meste af verden, viser Floyd ligge på jorden i omkring ni minutter, mens Chauvin sidder med sit knæ på hans hals.

Den unge kvinde, der optog videoen, var et andet af de vidner, anklagerne havde indkaldt tirsdag.

Chauvins forsvarsadvokat sagde mandag, at Floyd var på stoffer, og at hans død skyldtes disser stoffer og en sygdomstilstand. Foto: Scanpix Foto: POOL Vis mere Chauvins forsvarsadvokat sagde mandag, at Floyd var på stoffer, og at hans død skyldtes disser stoffer og en sygdomstilstand. Foto: Scanpix Foto: POOL

Hun beskrev George Floyd som bange og skrækslagen, da han lå på jorden og »bad for sit liv.«

»Han led. Han havde ondt,« lød det fra den 18-årige Darnella Frazier.

»Jeg vidste, at det var forkert. Vi vidste alle, at det var forkert,« sagde hun.

Frazier tilføjede med tårer i øjnene, at hun har fortrudt, at hun ikke gjorde mere for at forsøge at redde hans liv.

»Der har været nætter, hvor jeg har været vågen og undskyldt og undskyldt til George Floyd for ikke at gøre mere, for ikke at interagere fysisk og ikke redde hans liv,« sagde hun.

Derek Chauvin er også selv til stede under retssagen. På grund af coronarestriktionerne må der dog kun være ét familiemedlem fra både hans og George Floyds familie.