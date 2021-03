Hele verden har øjnene rettet mod en retssal i Minneapolis.

Her skal det slåes fast, om den hvide politibetjent Derek Chauvin dræbte den sorte mand George Floyd i forbindelse med en anholdelse 25. maj sidste år.

Mandag er dag ét i retssagen, og den første til at indtage vidneskranken i det lille retslokale, er Jena Lee Scurry. Hun arbejder på alarmcentralen i Minneapolis, og det var hende, der sendte politipatruljen – og dermed Derek Chauvin – ud til den kiosk, hvor George Floyd var mistænkt for at have forsøgt at betale med en forfalsket 20 dollars-seddel.

Familien til den afdøde knælede i otte minutter og 46 minutter foran retsbygningen. Lige så længe som Derek Chauvin holdt sit knæ mod Geogre Floyds hals. Foto: Craig Lassig Foto: CRAIG LASSIG Vis mere Familien til den afdøde knælede i otte minutter og 46 minutter foran retsbygningen. Lige så længe som Derek Chauvin holdt sit knæ mod Geogre Floyds hals. Foto: Craig Lassig Foto: CRAIG LASSIG

Da patruljen ankom til kiosken, kunne Jena Lee Scurry følge med i udviklingen via et overvågningskamera. Hun fortæller, at hun først så betjentene forsøge at få Geroge Floyd ind på bagsædet af patruljevognen.

Hun fortæller også, at hun gik frem og tilbage mellem sin computerskærm og det TV, der hang på en væg inde i lokalet, hvor hun sad. Her kunne hun følge med i udviklingen, og på et tidspunkt kigger hun op på skærmen og ser, at betjentene har fået George Floyd ned på jorden.

Som tiden gik begyndte hun at undre sig over, hvorfor billedet på skærmen – som viste betjentene holde George Floyd mod jorden – ikke ændrede sig.

»Min første tanke var, at skærmen var frosset fast,« fortæller Jena Lee Scurry. Men da hun ser, at de andre folk på skærmen bevæger sig, går det op for hende »at noget er galt.«

»De var kommet fra bagsiden af patruljevognen til jorden, og mit instinkt fortalte mig, at noget var forkert, noget var ikke rigtigt,« sagde hun i vidneskranken.

Den tiltalte tidligere betjent, Derek Chauvin, er til stede i retssalen under vidneafhøringerne. Foto: Reuters Foto: POOL Vis mere Den tiltalte tidligere betjent, Derek Chauvin, er til stede i retssalen under vidneafhøringerne. Foto: Reuters Foto: POOL

Hun gjorde derfor noget, hun aldrig i hendes syv år lange tid som ansat på alarmcentralen har gjort. Hun ringede til en overordnet i politiet og delte sin bekymring.

I retten blev opkaldet afspillet og man kan høre Jena Lee Scurry fortælle, hvordan betjentene har sat sig oven på George Floyd.

»Jeg ved ikke, om de var nødt til det eller ej, men de har ikke sagt noget til mig om det endnu,« fortalte hun.

Før Jena Lee Scurry indtog vidneskranken brugte én af anklagerne i sagen, Jerry Blackwell, en time på at fortælle nævningene om sagen, som anklagemyndigheden ser den.

Defense attorney Eric Nelson speaks as opening arguments commence in the trial of former Minneapolis police officer Derek Chauvin for second-degree murder, third-degree murder and second-degree manslaughter in the death of George Floyd in Minneapolis, Minnesota, U.S. March 29, 2021 in a still image from video. Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Defense attorney Eric Nelson speaks as opening arguments commence in the trial of former Minneapolis police officer Derek Chauvin for second-degree murder, third-degree murder and second-degree manslaughter in the death of George Floyd in Minneapolis, Minnesota, U.S. March 29, 2021 in a still image from video. Pool via REUTERS Foto: POOL

»Chauvin »masede og knuste ham til det sidste åndedrag« og "klemte livet ud af ham",« sagde Blackwell.

Han afspillede også videoen, der viser George Floyd ligge på asfalten, mens Derek Chauvin sidder med et knæ på hans hals. Videoen, der er optaget af en tilskuer, er blevet delt på sociale medier over det meste af verden.

»Ni minutter og 29 sekunder. Så længe stod det på,» lød det fra anklageren.

Politibetjenten Derek Chauvin er også selv til stede og han tog noter undervejs, mens optagelsen af Gegorge Floyds gispende stemme og tilskuernes forfærdede råb fyldte salen.

Efter George Floyds død bredte der sig adskilligere Black Lives Matter-demonstrationer både i USA, men også over resten af verden. Foto: Scanpix Foto: NICHOLAS PFOSI Vis mere Efter George Floyds død bredte der sig adskilligere Black Lives Matter-demonstrationer både i USA, men også over resten af verden. Foto: Scanpix Foto: NICHOLAS PFOSI

Hans forsvarsadvokat bad i sine indledende bemærkninger nævningerne om at forsøge at ignorere de mange politiske og sociale aspekter i sagen.

»Der findes ingen politisk eller social sag i dette retslokale,« understregede han.

George Floyds død udløste den største protestbevægelse, USA har set i årtier. Millioner var sidste år på gaden for at protestere mod politivold og den diskriminerende behandling, mange sorte hævder at være udsat for fra politiets side.

Forsvarsadvokaten tilføjede, at Floyd var påvirket af stoffer, da han blev anholdt. Det er ventet, at Nelson vil forsøge at påvise, at det i højere grad var årsag til Floyds død end Derek Chauvins knæ mod Floyds hals.

Juraeksperter peger på, at det så godt som aldrig sker, at betjente dømmes for drab på en borger i USA. Hvis det sker i denne sag, risikerer Derek Chauvin op til 40 års fængsel.