Jurymedlemmer har nået en dom i retssagen mod R'n'B -sanger R. Kelly mandag dansk tid.

Han er blevet kendt skyldig i afpresning i sagen om menneskehandel med seksuelt motiv for øje. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

54-årige R. Kelly har selv nægtet sig skyldig i sagen.

Han har været for retten i New York for én anklage med 14 underliggende handlinger, der omfattede seksuel udnyttelse af et barn, kidnapning, bestikkelse og anklager om sexhandel.

R. Kelly er her tegnet under retssagen. Foto: JANE ROSENBERG

Retssagen har været forsinket på grund af coronavirus. Den begyndet allerede 18. august. Juryen bestod af syv mænd og fem kvinder.

Man ved endnu ikke, hvad strafudmålingen vil lyde på. Det skal besluttes på et senere retsmøde.

»I alt kan Kelly blive idømt årtiers fængsel ved strafudmåling,« skriver CNN.

Desuden har han været varetægtsfængslet i Metropolitan Detention Center i Brooklyn, New York siden 2019.

Dommen kommer 13 år efter, at Kelly, hvis fulde navn er Robert Sylvester Kelly, blev frifundet for børnepornografi ved en retssag i Illinois.

