USAs udenrigsminister Antony Blinken mødes fredag formiddag klokken 9.00 med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov i Genève.

Mødet finder sted efter Rusland i den seneste tid har oprustet militært med titusinder af soldater ved grænsen til Ukraine. Du kan se dele af mødet live øverst i artiklen.

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken sagde torsdag, at enhver »ny aggression« fra Moskva mod dets nabo Ukraine ville blive mødt med en »hurtig, alvorlig, forenet reaktion« fra Det Hvide Hus og dets samarbejdspartnere.

»Noget af det mest skræmmende lige nu, det er, at man har talt med hinanden i ugevis, og intet er kommet ud af det – det vil overrask mig meget, hvis der kommer andet ud af det, endt at man viser muskler,« lyder det ra B.T.s internationale korrespondent.

Hans bud er, at derm hvor de to ministre kan møde hinanden, vil være med en aftale om positionering af missiler, og hvor hæren fra Rusland står placeret henne.

Mødet mellem de to udenrigsministre foregår på Hotel President i Genève.

Flere andre magtfulde ledere – for eksempel Ursula von der Leyen, chef for Den Europæiske Unions – har på det seneste udtalt, at det vil have store konsekvenser, hvis Rusland beslutter at gå ind i Ukraine.

»Vi vil reagere med massive økonomiske og finansielle sanktioner. Det transatlantiske samfund står fast på dette,« lød det fra hende.

I mellemtiden krævede den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock, at Moskva tog hurtige »skridt hen imod deeskalering« og advarede om, at enhver »yderligere aggressiv adfærd eller aggression« fra Rusland ville resultere i »alvorlige konsekvenser.«