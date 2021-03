En kæmpe eksplosion, der sprængte både vinduer og sendte en stor og mørk røgsky op i luften, har fundet sted tirsdag aften (dansk tid) i Californien i USA.

Nærmere bestemt i byen Ontario omkring klokken 20.30 dansk tid. Det skriver lokalmediet ABC 7, og det lokale politi er også ude og bekræfte eksplosionen på Twitter.

Her skriver de, at eksplosionen skyldes, at en stor mængde fyrværkeri blev antændt i et hus, og at man stadig kan høre fyrværkeri i området.

Eksplosionen har nu sat gang i en brand i nabolaget, og ifølge NBC Los Angeles er mindst et hjem er ødelagt.

.@OntarioPD and @OntarioFireDept are currently on scene in the area of Fern Avenue and Francis Street. A large amount of fireworks at a house ignited, causing a large structure fire. Explosions being heard are by fireworks at this time. More details to follow. https://t.co/y6atiGL1OD — City of Ontario (@CityofOntario) March 16, 2021

De oplyser videre, at de er på sagen, og politiet samt brandvæsen lige nu er til stede.

På Twitter har forbikørende også delt videoer af eksplosionen.

Her kan man først høre et kæmpemæssige fyrværkeribrag og se nogle enkelte skud.

Herefter følger den store sorte røgsky, der går flere meter op i luften.