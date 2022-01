Fem døde. Mange blev såret. Kongresmedlemmer måtte gemme sig i aflåste lokaler.

I dag er det et år siden flere hundrede republikanske demonstranter stormede Kongressen i Washington D.C. Det markeres med taler fra både præsident Joe Biden, vicepræsident Kamala Harris og formand for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi. Følg det hele live her: