Natten til søndag dansk tid holder Donald Trump - for første gang siden coronaudbruddet ramte USA - et stort vælgermøde.

Det foregår i byen Tulsa i Oklahoma.

Vælgermødet løber af stablen mindre end to kilometer fra det historiske Greenwood-distrikt, som var åsted for raceoptøjerne i Tulsa i 1921 - et af de mest omfattende racemotiverede angreb i USAs historie.

Det sker også dagen efter, byen fejrede 'juneteenth' - en nationaldag, som markerer slutningen på slaveriet i USA.

Derfor forventes det, at Trump-kritikere vil indtage gaderne i Tulsa, hvilket kan føre til sammenstød med de mange Trump-støtter, der skal deltage i vælgermødet.

Trump selv har da også været ude og love en 'vild aften', ligesom han har benyttet Twitter til at true personer, som kunne finde på at demonstrere mod ham.

