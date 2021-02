Mindretalslederen i USA's Senat, Mitch McConnell, har meddelt sine partifæller i Det Republikanske Parti, at han agter at stemme for frifindelse af Donald Trump i rigsretssagen mod den tidligere præsident.

Det oplyser kilder med kendskab til et brev, som McConnell skal have sendt til andre republikanske senatorer, til netmediet Politico.

En kilde bekræfter oplysningen over for nyhedsbureauet Reuters.

Hidtil har McConnell ikke røbet noget om, hvordan han vil stemme. Men det var på forhånd ventet, at han ville hælde mod en frifindelse.

Flere andre republikanere kan ventes at følge hans beslutning og ligeledes stemme for frifindelse af Trump.

McConnell har tidligere givet udtryk for, at han er meget oprørt over stormløbet mod Kongressen 6. januar. Men samtidig forsøger han at holde sammen på partiet.

Rigsretssagen blev indledt tirsdag.

Afstemningen om, hvorvidt Trump kan holdes ansvarlig for angrebet mod Kongressen 6. januar, kan komme allerede lørdag aften.

De 50 demokrater i Senatet skal have 17 republikanske senatorer over på deres side for at have stemmer nok til at dømme Trump. De fleste iagttagere anser det ikke som sandsynligt, at det vil ske.

Artiklen opdateres...