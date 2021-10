Tirsdag aften kom det frem, hvordan 22-årige Gabby Petito døde.

På et pressemøde taler retsmedicineren Brent Blue i Teton County i Wyoming, USA om de første resultater af obduktionsrapporten, efter at hun blev fundet død.

Her afslørede retsmedicineren, at Gabby Petito døde af kvælning og fastholdte dermed, at der er tale om et drab på den 22-årige pige.

Brent Blue mener, at Gebby Petito blev dræbt 3-4 uger, før hun blev fundet.



