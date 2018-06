På et historisk topmøde har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, underskrevet et fælles dokument.

I videoen øverst kan du live følge Trumps pressemøde, hvor Trump uddyber, hvad aftalen indeholder.

Topmødet mellem Trump og Kim Jong-un er ifølge Trump gået rigtig godt og bedre end forventet.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un mødtes natten til tirsdag i Singapore.

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident mødes med en nordkoreansk leder.

Trump kalder å pressemødet forhandlingerne med "formand Kim" for "ærlige, direkte og produktive".

- Vi drømmer om en fremtid, hvor alle koreanere kan leve side om side i fred og harmoni, siger den amerikanske præsident og tilføjer:

- USA er parat til begynde en ny historie med Nordkorea.

Trump siger også, at Kim Jong-un er gået med til at ødelægge "et større anlæg for missilprøveaffyringer".