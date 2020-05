Tom Hagen er i dag blevet løsladt af Eidsivating ankedomstol. Følg sagen live minut for minut under artiklen:



Drabssigtede Tom Hagen løslades - i hvert fald formelt.

Det har Eidsivating ankerdomstol bestemt, ifølge Svein Holden, der er forsvarsadvokat for Tom Hagen.

Det skriver NRK.

Ifølge NRK anker politiet dommen til Højesteret.

Det betyder, at 70-årige Tom Hagen fortsat skal sidde varetægtsfængslet, indtil sagen er kommet for Højesteret.

Et flertal i ankedomstolen mener ikke, at der rimelig grund til mistanke om, at Hagen skulle have dræbt eller medvirket til drab på sin kone Anne Elisabeth Hagen, og at han derfor burde løslades.

Den ene af de tre dommere fandt dog beviserne tilstrækkelig til, at man kan mistænke Tom Hagen for at have noget at gøre med drabet på sin kone.

Men han blev altså nedstemt af de to andre dommere i sagen.

Politiet fremlagde ellers flere dokumenter for retten, men to af dommerne mente altså ikke, at det styrkede grundlaget for mistanke i tilstrækkelig grad.

Ifølge Dagbladet vil Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, svarer på spørgsmål fra pressen klokken 16.00.

Politiet vil også senere torsdag komme med en udtalelse, men har lige nu ingen kommentar til sagen.

I sidste uge afgjorde domstolen Nedre Romerike, at Tom Hagen skulle varetægtsfængsles i fire uger. De første to uger i fuld isolation.