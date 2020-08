Kraftig eksplosion ramte tirsdag eftermiddag Libanons hovedstad, Beirut, og efterlod flere tusind menneske hjemløse, mens 158 mennesker er døde. 21 er meldt savnet.

Det er endnu usikkert, hvem der har ansvaret for eksplosionerne, dog mener flere, at styret i landet bærer ansvaret. Derfor er de lørdag på gaden for at protestere.