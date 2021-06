Sveriges statsminister Stefan Löfven har indkaldt til pressemøde klokken 10.15. Her skal han oplyse, om han vil udskrive nyvalg, eller om han efter et nederlag ved en afstemning om mistillid til hans regering på ny har skaffet sig tilstrækkelig støtte i Riksdagen til at fortsætte.

Følg pressemødet i vores liveblog herunder.